Dezvăluiri incredibile despre fostul iubit al Cristinei Pucean! Şi-a bătut soția şi nu e tot! Ce alte ilegalități mai are la activ

Noi informații ies la iveală despre fostul iubit al Cristinei Pucean! Bărbatul, care acum se zbate între viață și moarte pe un pat de spital, după ce a fost bătut crunt cu ciocane, ar fi săvârșit de-a lungul vieții mai multe ilegalități. Și-ar fi bătut soția, a avut ordin de restricție, iar asta nu e tot! Ce alte probleme cu legea a mai avut și de ce a fost condamnat la 25 de ani de închisoare.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SpyNews