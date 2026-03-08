Mii de turiști, printre care şi români, evacuați din Dubai în timp ce aeroportul era atacat de Iran

08:10

A renăscut după 30 de intervenții chirurgicale, aproape 3 luni de spitalizare şi altele de recuperare. Este povestea unui bărbat de 39 de ani din Caraș-Severin, care s-a electrocutat la 14 metri înălţime, cu 22.000 de volţi, în timp ce lucra la înălţime, pe un stâlp. Un accident de muncă aproape fatal s-a transformat într-o poveste spectaculoasă despre supraviețuire. O echipă de 15 medici de la Timișoara a făcut imposibilul posibil, iar salvarea lui este considerată un miracol.