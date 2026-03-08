Interviu cu garda jos. Fosta candidată la preşedinţie, Ioana Ramona Bruynseels: „Le-aș spune femeilor tinere un lucru foarte direct: nu intrați în politică pentru validare”

14:40

MAE susține astăzi un briefing de presă de urgență cu privire la evoluția situației de securitate din Orientul Mijlociu. Evenimentul e susținut de purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea. Întrebat de o jurnalistă de ce a oprit ieri transmisiunea live pe Facebook și pe canalul de Facebook al Ministerului Afacerilor Externe, la momentul întrebărilor […]