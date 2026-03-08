Oscar Piastri a suferit un accident în timpul pregătirii pentru cursa de la Marele Premiu al Australiei
Gândul, 8 martie 2026 08:50
În cursul zilei de duminică, 8 martie 2026, Oscar Piastri a suferit un accident în timpul pregătirii pentru cursa de la Marele Premiu al Australiei. Incidentul a avut loc în drum spre grila de start. Oscar Piastri a suferit un accident, în cursul zilei de duminică, 8 martie 2026, în timpul pregătirii pentru cursa de […]
Al-Qaeda s-a trezit la viață și prezice al Treilea Război Mondial. „Pe lângă presupuneri și manipulări, documentul conține elemente îngrijorătoare pentru stabilitatea globală # Gândul
Al-Qaeda, una dintre cele mai mari organizații teroriste internaționale din lume, prezice izbucnirea iminentă a celui de-al Treilea Război Mondial și, mai mult, transmite că se va afla printre câștigători la finalul conflictului. Al-Qaeda își propune să exploateze un conflict global al tuturor împotriva tuturor pentru a-și extinde influența în Africa, Asia, Orientul Mijlociu și […]
Valentin Stan: Art. 42 din Carta ONU susține că se poate face o intervenție militară dacă agresorul nu se supune deciziilor Consiliului de Securitate # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, profesorul Valentin Stan a analizat reglementările Cartei ONU, dar și condițiile în care statele membre ar putea ataca în mod excepțional un alt stat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan a analizat articolele din Carta ONU în care se vorbește […]
Italia cere accelerarea producției de armament, pe fondul escaladării războiului din Orient. Apel pentru reducerea birocrației în industria de apărare # Gândul
Ministrul Apărării din Italia, Guido Crosetto, a cerut companiilor din industria de apărare să accelereze producția militară pentru a consolida securitatea națională, invocând deteriorarea rapidă a situației internaționale și riscurile geopolitice tot mai mari, atât pentru securitatea Italiei, cât și pentru cea a Europei. Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a cerut industriei naționale de […]
Oscar Piastri a suferit un accident în timpul pregătirii pentru cursa de la Marele Premiu al Australiei # Gândul
Ce este „sharentingul”, fenomenul de pe rețelele sociale care poate afecta relația dintre părinți și copii. Psihologii explică pericolele # Gândul
Deși multe țări discută despre interzicerea accesului minorilor pe rețelele sociale, specialiștii avertizează asupra unui alt pericol din mediul online: „sharentingul”. Mai exact, este vorba despre obiceiul părinților de a posta frecvent fotografii, videoclipuri sau informații despre copiii lor pe internet. Multe dintre aceste postări surprind momente aparent inofensive, cum ar fi vacanțe, joacă sau […]
H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a vorbit despre transformarea Iranului după venirea la putere a liderului suprem Ali Khamenei. Invitatul a explicat contextul economic și social în care acesta a preluat conducerea și cum a evoluat Iranul după sfârșitul războiului cu Irakul. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo, duminică dimineață. Incidentul s-a produs chiar la intrarea în secția consulară a ambasadei # Gândul
O explozie puternică a avut loc duminică dimineață la ambasada SUA din Oslo, provocând pagube la intrarea secției consulare. Din fericire în urma exploziei nu au existat victime. O explozie a avut loc duminică dimineață la ambasada Statelor Unite din Oslo, capitala Norvegiei, provocând pagube minore clădirii, dar fără a provoca victime, au anunțat autoritățile […]
Reacțiile jucătorilor după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB: „Nici n-a intrat în vestiar”. Cine e primul nume ofertat de Gigi Becali # Gândul
Fotbaliștii au fost extrem de supărați după eșecul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, dar mai ales pentru faptul că au ratat playoff-ul pentru prima oară în cei 10 ani în care se desfășoară acest sistem competițional. Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a confirmat despărțirea de cuplul Charlambous – Pintilii, anunțând totodată […]
Pisica maidaneză devenită vedetă la Campionatul European Felin. Povestea de film a curajoasei Duracell, salvată de pe străzile Iașiului # Gândul
Povestea fascinantă a unui motan maidanez recuperat de pe străzile din Iași a cucerit planeta iubitorilor de pisici. Duracell a devenit o adevărată vedetă europeană, după ce a câștigat laurii la Campionatul European Felin desfășurat week-end-ul trecut la Graz (Austria). Povestea sa arată cum se poate schimba în mod fericit și total destinul unui animal […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre perioada comunistă și ambițiile lui Nicolae Ceaușescu, în contextul tensiunilor din Orient și al discuțiilor privind implicarea armelor nucleare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin a făcut niște afirmații uimitoare privind planurile pe care le […]
Elias Charalambous a anunţat, sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, că părăsește FCSB. Cipriotul antrena FCSB din martie 2023. A câştigat cu echipa bucureşteană de două ori Superliga (2024, 2025) şi de două ori Supercupa României (2024, 2025). Gigi Becali a rămas fără antrenor la FCSB! Elias Charalambous: „Este decizia mea” Conform […]
Numerele extrase la tragerile duble la Loto, duminică, 8 martie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 11 milioane de euro # Gândul
Numerele extrase la tragerile duble la Loto, duminică, 8 martie 2026. Loteria Română pregătește un nou live, de la 18:30, la RTV, cu ocazia tragerilor speciale Loto ale primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară, anunță Loteria Română. Este […]
H.D. Hartmann: „Khamenei voia să lase moștenire bomba nucleară, ceea ce reprezenta un pericol existențial față de toate țările din zonă” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a comentat motivele din spatele escaladării conflictului cu Iranul și posibilele calcule geopolitice ale Statelor Unite și ale Israelului. Invitatul a vorbit despre ipoteza unei presiuni israeliene asupra administrației americane și despre temerile legate de programul nuclear iranian. Urmăriți aici, integral, […]
Cât costă firul de zambilă și de lalea, azi, de 8 Martie. Cât plătești pentru un buchet de flori # Gândul
Zambilele și lalelele se află printre opțiunile multor persoane, astăzi, cu ocazia zilei de 8 Martie. Ziua Femeii nu doar că aduce voie bună, ci și clipe în care cei dragi își arată compasiunea și respectul. Florăriile de la colț de stradă, precum și piețele de flori sunt pregătite pentru a face față sărbătorii. Iată […]
Netanyahu anunță ofensivă totală împotriva regimului de la Teheran: „Israelul deține „controlul aproape integral” asupra spațiului aerian iranian” # Gândul
Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține că Israelul controlează aproape complet spațiul aerian iranian și anunță continuarea operațiunilor militare împotriva Teheranului. Liderul israelian spune că ofensiva urmărește „eradicarea regimului” și schimbarea echilibrului în Orientul Mijlociu. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă seara că Israelul deține „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian”, într-un discurs adresat […]
8 Martie, calendarul zilei: Se naște Zavaidoc. Cynthia Rothrock împlinește 69 de ani. Se stinge Gala Galaction # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 8 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Zavaidoc, pe numele său real Marin Gheorghe Teodorescu, s-a născut pe 8 martie 1896 în Pitești. A fost unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți români de muzică populară și romanțe din perioada […]
Ion Cristoiu: „În decembrie 1989 nu s-a schimbat nimic. A căzut Ceaușescu și familia, dar tot sistemul a rămas intact” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre căderea regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu ca urmare a Revoluției din 1989. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gazetarul Ion Cristoiu susține că în decembrie 1989 au căzut soții Ceaușescu, familia lor și Comitetul Politic Executiv. Cu toate acestea, […]
Lupte în Orient: Bombardamente israeliene asupra Hezbollah în Beirut. Netanyahu: „Deținem supremația spațiului aerian Iranian” # Gândul
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a noua zi, iar tensiunile între SUA și Israel, pe de o parte și Iranul par că nu se vor calma prea curând. Armata israeliană a lansat noi lovituri asupra infrastructurii Hezbollah din Beirut. În această dimineață Iranul a lansat un nou tir de rachete asupra sudului Israelului. […]
Interviu cu garda jos. Alina Gorghiu: „Mă irită politicienii care îți oferă flori pe 8 Martie și în restul anului votează împotriva mecanismelor reale de protecție a femeilor” # Gândul
Pentru că Martie este Luna Femeii, celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Vocile câtorva se ridică mai sus ca ale altora pentru că viaţa e compusă din pete de culoare. O voce de culoare galben-albastră este liberala Alina Gorghiu. Alina Gorghiu este „este exact cum […]
Spionul român care a cutremurat NATO. Cine a fost legendarul agent dublu care a sustras tone de informații ultrasecrete și cui le-a livrat # Gândul
Numele lui Mihai Caraman rămâne în istoria serviciilor secrete românești ca un spion excepțional, care a făcut NATO să tremure. A construit și a condus cea mai spectaculoasă rețea de spionaj care a acționat împotriva Alianței militare. Istoricii susțin că a fost cea mai complexă acţiune de spionaj la care a participat România, fiind și o […]
Casa Poporului deține recordul pentru cele mai lungi și murdare perdele din România. Pare că n-au mai fost spălate de aproape 30 de ani # Gândul
Pentru a doua cea mai mare clădire administrativă din lume, e lesne de înțeles că perdelele și draperiile trebuie să fie pe măsură. Cu o lungime de aproape 10 metri, acestea ar putea fi declarate cele mai lungi perdele din România. Dar și cele mai murdare. La Camera Deputaților, acestea par să nu mai fi […]
Interviu cu garda jos. Fosta candidată la preşedinţie, Ioana Ramona Bruynseels: „Le-aș spune femeilor tinere un lucru foarte direct: nu intrați în politică pentru validare” # Gândul
Pentru că Martie este Luna Femeii, ne-am propus să celebrăm Femeia şi Feminitatea prin interviuri cu reprezentante din fiecare partid de pe eşichierul politic românesc. Poveştile acestor femei politician sunt poveştile oricărei femei care simte că poate să fie mai mult decât i se dă voie la nivel cultural, într-o ţară considerată patriarhală. „Trebuie să […]
Aproape 370 de turişti români blocaţi în Emiratele Arabe Unite, repatriaţi cu două zboruri speciale # Gândul
Agenţia Christian Tour anunţă, prin intermediul unui comunicat de presă, că 369 de turişti români blocaţi în Emiratele Arabe Unite sunt repatriaţi cu două zboruri speciale, sâmbătă noapte. Aceștia nu au reuşit să se întoarcă în ţară din cauza conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu ce a dus la perturbări ale traficului aerian, inclusiv închiderea spaţiului […]
Prognoză Paște 2026 | Cum va fi vremea în București. Meteorologii Accuweather au schimbat radical prognoza # Gândul
Prognoză Paște 2026 | Cum va fi vremea în București. Meteorologii Accuweather au schimbat radical prognoza. Prognoză Paște 2026 Mai este aproximativ o lună până la Paște și – deja – românii au început să se intereseze de prognoza meteo. Meteorologii Accuweather vin în ajutorul bucureștenilor cu previziunile pentru Paște 2026. Iată că în 12 […]
Cele mai bune școli din București, în funcție de sector. Unde s-au înregistrat cele mai bune rezultate, în ultimul an școlar # Gândul
La finalul lunii martie încep înscrierile pentru clasa pregătitoare, iar până pe 12 martie școlile trebuie să comunice circumscripțiile. Cei mai mulți elevi, dar și cele mai multe școli din țară sunt în București. Adevărul prezintă cele mai bine cotate unități de învățământ de stat din fiecare sector, în funcție de media la Evaluarea Națională. […]
Trump, către Starmer, premierul britanic: Mulțumim, dar nu mai avem nevoie de portavioanele voastre # Gândul
Într-un interviu audio din Air Force One, președintele Donald Trump a declarat că SUA câștigă războiul cu Iranul după ce i-au decimat forțele și conducerea. Trump a început să se inspire din nou după fostul președinte Ronald Reagan, după ce a catalogat Iranul drept un „Imperiu al Răului”. În cea mai recentă postare de pe […]
O femeie din Piatra-Neamț a murit în propriul apartament, după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări. Mai mulți locatari au fost evacuați din bloc # Gândul
Un incendiu violent izbucnit într-un apartament din municipiul Piatra-Neamț s-a încheiat tragic. O femeie din Piatra Neamț, în vârstă de 77 de ani, a fost găsită moartă în locuința sa, cuprinsă de flăcări, iar mai mulți locatari au fost evacuați din bloc din cauza fumului dens. Focul a izbucnit într-un apartament de la etajul 1, […]
Părinții copiilor repatriați din Dubai, mesaj de mulțumire pentru Consulatul României: „Imaginea războiului te ajută să înțelegi cât valorează pacea” # Gândul
Grupul de părinți ai celor 28 de elevi din Vrancea (clasele V-XII), care au revenit vineri în țară, după ce au rămas blocați în Dubai din cauza războiului din Iran, a transmis, prin intermediul uneia dintre profesoarele care a însoțit grupul, un mesaj de mulțumire Consulatului General al României de la Dubai și consulului Viorel […]
Pentru prima oară din 2003, Statele Unite ar putea trimite trupe terestre într-un război la scară largă din Orientul Mijlociu. Președintele Donald Trump, care a promis în campania electorală de la alegerile din 2024 că „nu vor mai fi alte războaie”, a manifestat un interes „serios” pentru desfășurarea trupelor terestre în Orientul Mijlociu pentru a […]
De la YouTube direct în fruntea Guvernului. Cine este rapperul cu milioane de vizualizări care a devenit noul premier al Nepalului # Gândul
Rapperul Balendra Shah, în vârstă de 35 de ani, a obținut o victorie categorică în fața fostului premier Sharma KP Oli. Comisia Electorală a confirmat sâmbătă rezultatele scrutinului. Shah a primit 68.348 de voturi, în timp ce adversarul său a adunat doar 18.734. Astfel, potrivit BBC, artistul devine noul prim-ministru al Nepalului, după ce partidul […]
Record la AC Milan – Inter în Serie A! Ce spune Cristi Chivu despre derby-ul de duminică seara # Gândul
Partida derby între AC Milan şi Inter Milano de duminică, ora 21:45, din etapa a 28-a a Serie A, va intra în istorie. Se estimează încasări de peste 8,7 milioane de euro, iar acest meci va deveni cel mai profitabil din istoria campionatului italian. Record la AC Milan – Inter în Serie A! Ce spune […]
Un profesor de matematică le-a cerut elevilor să rezolve o problemă aparent simplă, însă doar un singur copil a reușit să o rezolve # Gândul
Raviraj Master, un profesor de matematică din India, a postat o problemă aparent simplă, dar aparent imposibil de rezolvat pentru elevii săi. Copiii s-au prezentat, pe rând, la tablă pentru a încerca să desezne un pătrat cu trei linii. Unul câte unul, elevii au desenat trei linii, care, desigur, nu formau un pătrat. Un elev […]
Orban avertizează Ucraina să înceteze să mai șantajeze Ungaria: Nu mă puteți intimida/ Zelenski: Le vom da adresele armatei a celor care se opun # Gândul
Viktor Orban l-a avertizat pe Volodimir Zelenski să înceteze cu amenințările și șantajul, acuzând că Ucraina blochează livrarea petrolului rusesc prin conducta Drujba. Zelenski face amenințări de GRAVITATE maximă: Le voi da adresa băieților a celui care se opune ajutorului Ucrainei și vom vorbi cu el, pe limba lui Premierul Ungariei a postat pe pagina […]
Viktor Orban îl avertizează pe Zelenski să înceteze să mai șantajeze Ungaria cu blocarea conductei Drujba: Nu mă puteți intimida # Gândul
Viktor Orban l-a avertizat pe Volodimir Zelenski să înceteze cu amenințările și șantajul, acuzând că Ucraina blochează livrarea petrolului rusesc prin conducta Drujba. „Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode”, i-a transmis Viktor Orbán lui Zelenski pe pagina sa de Facebook. Orban a postat pe pagina sa de Facebok […]
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, consultări de urgență despre războiul din Ucraina și criza din Orientul Mijlociu # Gândul
Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o discuție cu președintele francez Emmanuel Macron. Cei doi lideri au abordat teme critice privind securitatea europeană, nevoile de apărare ale Ucrainei și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, potrivit Ukrinform. Zelenski l-a informat pe Macron despre situația de pe front și despre efectele ultimului atac masiv lansat de Rusia. Președintele […]
Donald Trump a reiterat că regimul comunist din Cuba, instaurat de Fidel Castro din 1959, este pe cale să se prăbușească. „Cuba va cădea cât de curând”, a spus președintele american, potrivit corespondentei CNN Dana Bash. Președintele american a spus că nu mai vrea ca regimul comunist să conducă Cuba „pentru încă 50 de ani”. […]
Ilie Bolojan: „De săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri zilnice către București” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan anunţă că „începând de săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri comerciale zilnice către București, în funcție de condițiile de securitate.” Acesta a mai spus că „împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul […]
Trump, alături de liderii țărilor sud-americane, anunță o alianță împotriva cartelurilor: „Sunt mai puternice decât armatele din țară. Sunt un cancer” # Gândul
Donald Trump, împreună cu liderii țărilor latino-americane, a semnat un decret privind angajamentul de a lupta împotriva activității criminale a cartelurilor în cadrul Sumitului Scutului Americii. Trump a spus că a luat noi măsuri împotriva traficului maritim de droguri și că i s-a raportat scăderea cu 96% după acțiunile militare întreprinse din septembrie, în Caraibe […]
Care sunt verificările esențiale pentru mașina ta, primăvara și vara. Sfaturi practice ale experților # Gândul
Acum, când primăvara se apropie, este un moment potrivit să îți verifici atent vehiculul pentru a remedia efectele sezonului rece. Se știe că iernile îți pot afecta serios mașina, pentru că zăpada, lapovița și sarea își pun amprenta pe tot, de la anvelope până la ștergătoarele de parbriz, făcând dificilă menținerea mașinii curate pe timpul iernii. […]
Duminică, 8 martie, invitat la emisiunea MARTORII este Ion Grigore, cunoscut în lumea sporturilor de contact și a străzii drept John din Berceni, luptător profesionist. Într-un dialog cu Andrei Dumitrescu, senior editor Gândul, John vorbește despre cum arăta Berceniul anilor ’90, despre modul în care s-au format primele grupuri de sportivi din zonă și rememorează […]
Victor Ponta, prima reacție după întoarcerea fiicei sale în țară. O acuză direct pe Țoiu de intervenție „ilegală” și „abuzivă”: Consulul a fost sunat direct de Oana Țoiu. Ce mai dezvăluie fostul premier # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a publicat sâmbătă un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook, după ce fiica sa a ajuns în siguranță în România. Ponta acuză MAE de abuz, minciună și „vendetă politică” și susține că minora a fost exclusă intenționat din grup la ordinul ministrei Oana Țoiu. Victor Ponta susține că […]
India sfidează SUA pe tema petrolului rusesc: „Nu am depins niciodată de permisiunea vreunei țări” # Gândul
Guvernul de la New Delhi a declarat sâmbătă că politica sa energetică rămâne complet independentă și a respins ideea că ar avea nevoie de aprobarea Washingtonului pentru a cumpăra petrol din Rusia, conform The Moscow Times. India a subliniat că deciziile sale de achiziție sunt luate exclusiv pe baza prețurilor competitive și a interesului național, […]
Jandarmeria Bucureşti omagiază Femeia printr-un clip în care sunt descrise de angajaţii bărbaţi ai Ministerului de Interne câteva dintre calităţile cu care urmaşele Evei au fost înzestrate de natură şi pentru care se fac remarcate. „Femeia, Eroină, Memorabilă, Empatică, Iubitoare şi Admirabilă” sau şase litere pentru tot atâtea calităţi care definesc perfecţiunea, în ochii bărbaţilor […]
Prima reacție publică a lui Victor Ponta după repatrierea fiicei sale: „Irina a fost singurul copil din grup abandonat în Dubai” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a publicat sâmbătă un mesaj extrem de dur pe pagina sa de Facebook, după ce fiica sa a ajuns în siguranță în România. Ponta acuză MAE de abuz, minciună și „vendetă politică” și susține că minora a fost exclusă intenționat din grup la ordinul ministrei Oana Țoiu. „Slavă Domnului, Irina este […]
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vreme de primăvară, cu temperaturi de 18 grade Celsius și cer senin, în următoarea săptămână, în toată țara. Specialiștii ANM au emis prognoza meteo până în data de 15 martie. Astfel, temperaturile se vor situa peste normalul perioadei, în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, […]
Fiica unui cântăreț celebru se plânge că lucrează pe salariul minim, în timp ce artistul are concerte de succes # Gândul
Billie Rae Lynch, în vârstă de 17 ani, câștigă 8 lire sterline pe oră, pe timp de vară, în timp ce tatăl ei, un celebru cântăreț, va avea două concerte „sold out” pe unul din cele mai cunoscute stadioane din Londra. Cine este Billie Rae Lynch Adolescenta Billie este fiica celebrului Shane Lynch de la […]
Trump și-a exprimat aprecierea pentru femeile care conduc Venezuela și Mexic, a pretins din nou Canalul Panama și a avertizat că regimul din Cuba se va prăbuși. Președintele a refuzat să răspundă la întrebările reporterilor despre Iran după ce a anunțat „bombardamente grele” # Gândul
Donald Trump a ținut un discurs pe mai multe subiecte la Summitul Scutului Americilor, găzduit anul acesta de SUA. Războiul din Iran Președintele a anunțat că a distrus sistemele de comunicații din Iran și că se va întâlni cu familiile celor șase soldați americani uciși în timpul Operațiunii „Epic Fury”. „Comunicațiile și telecomunicațiile lor au […]
Trump, cele mai noi informații despre negocierile Rusia-Ucraina: „Noi nu prea pierdem. Ei pierd” # Gândul
Trump a vorbit la Summitul Scutul Americilor despre negocierile Rusia–Ucraina. Președintele american i-a dezvăluit presei că negocierile dintre Rusia și Ucraina continuă, deși extinsă tendințe ca o tabără să se retragă chiar pe punctul când negocierile ajung la final. A reiterat faptul că pe americani și conflictul din Europa îi separă Oceanul Atlantic și că […]
Turcia ar putea trimite avioane F-16 în Cipru pentru a proteja regiunea de conflictele din zonă # Gândul
Turcia analizează posibilitatea de a trimite avioane de luptă F-16 în Cipru, conform Reuters. Această măsură face parte dintr-un plan care urmărește să asigure siguranța zonei de nord a insulei, în contextul în care conflictele din regiune se extind. Autoritățile turce evaluează în prezent mai multe opțiuni de securitate, însă o decizie finală privind trimiterea […]
