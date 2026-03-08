SUA, lovite de furtuni și tornade puternice. Cel puțin șase morți, zeci de răniți, zeci de case distruse și sute de gospodării, fără electricitate

19:40

Acum, când primăvara se apropie, este un moment potrivit să îți verifici atent vehiculul pentru a remedia efectele sezonului rece. Se știe că iernile îți pot afecta serios mașina, pentru că zăpada, lapovița și sarea își pun amprenta pe tot, de la anvelope până la ștergătoarele de parbriz, făcând dificilă menținerea mașinii curate pe timpul iernii. […]