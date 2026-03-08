Italia cere accelerarea producției de armament, pe fondul escaladării războiului din Orient. Apel pentru reducerea birocrației în industria de apărare

18:40

Billie Rae Lynch, în vârstă de 17 ani, câștigă 8 lire sterline pe oră, pe timp de vară, în timp ce tatăl ei, un celebru cântăreț, va avea două concerte „sold out” pe unul din cele mai cunoscute stadioane din Londra. Cine este Billie Rae Lynch Adolescenta Billie este fiica celebrului Shane Lynch de la […]