Critici pentru Trump în războiul din Iran. „Aroganța puterii” și „un război de pedepsire fără o soluție de final”

Aproximativ 14.000 de cetăţeni români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în atenţia Celulei de Criză, dintre care peste 1.500 au fost deja repatriați, a anunțat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea. „Avem în continuare un număr semnificativ de cetăţeni români care sunt fie turişti, fie în tranzit, fie rezidenţi …