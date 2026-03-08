Premieră în Japonia: O casă cu două etaje imprimată 3D, inspirată de peșteri și rezistentă la cutremure (Foto)

09:40

Interesul FCSB pentru primul jucător pe care vrea să îl transfere după ce a ajuns în play-out a fost confirmat. Roș-albaștrii sunt interesați de transferul lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt, conform unui anunț făcut de conducerea sibienilor. „Sunt echipe interesate de el din România, dar discutăm din vară. Este jucătorul nostru under 21, mai … The post Interes confirmat: Primul jucător pe care FCSB vrea să-l transfere appeared first on spotmedia.ro.