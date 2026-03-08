ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 9 martie 2026, ora 09.30 cu Ovidiu Şerdean, Broker, IFB FINWEST

10:15

Producătorul britanic de electrocasnice Dyson a lansat săptămâna aceasta pe piaţa locală un model de aspirator robot, numit Spot+Scrub Ai, primul din gama sa conceput pentru curăţarea simultană uscată şi umedă a pardoselilor. Echipamentul este comercializat pe site-ul oficial al companiei la preţul de 6.109,99 lei, poziţionându-se pe segmentul ultra-premium. Această lansare marchează intrarea companiei într-o nişă de piaţă competitivă, dominată în ultimii ani de producătorii din Asia.