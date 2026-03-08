Preşedintele Trump nu este îngrijorat de creşterea preţurilor la benzină din cauza războiului. ”Războiul va dura oricât va fi nevoie”

Ziarul Financiar, 8 martie 2026 11:15

Producătorul britanic de electrocasnice Dyson a lansat săptămâna aceasta pe piaţa locală un model de aspirator robot, numit Spot+Scrub Ai, primul din gama sa conceput pentru curăţarea simultană uscată şi umedă a pardoselilor. Echipamentul este comercializat pe site-ul oficial al companiei la preţul de 6.109,99 lei, poziţionându-se pe segmentul ultra-premium. Această lansare marchează intrarea companiei într-o nişă de piaţă competitivă, dominată în ultimii ani de producătorii din Asia.
Compania de construcţii Tomoroga Construct din localitatea Tureac, judeţul Bistriţa-Năsăud, cotrolată de antreprenorul Bogdan Tomoroga, a câştigat un contract de 24,5 mil. lei (aproximativ 4,8 mil. euro) cu primăria oraşului Carei, judeţul Satu Mare, ce prevede reabilitarea a două imobile anexă ale castelului Karolyi, cunoscute sub denumirea de „casele slugilor", respectiv a turnului de apă din parcul dendrologic. „Mă bucură foarte mult faptul că am reuşit să accesăm fonduri pentru reabilitarea acestor clădiri ajunse într-o stare avansată de degradare.
Compania de construcţii Dumexim, deţinută de antreprenorii Simona şi Gabriel Dume, a câştigat un contract de 34,3 mil. lei (aproximativ 6,7 mil. euro), TVA inclus, cu CJ Bihor ce presupune realizarea unor lucrări de lărgire de la două la patru benzi de circulaţie pe DN 79 (E671), între Oradea şi localitatea Nojorid.
Grupul Ferrucio din Prahova, controlat de omul de afaceri Ninel-Aurelian Alexandru, ce deţine unităţi de producţie (sticlă, polistiren şi finisare fier beton în comuna Brazi) va demara construcţia unui hotel în Boldeşti Scăieni, Prahova, cu 2,5 mil. euro, pe fonduri din Tranziţie Justă.
Investiţiile în publicitatea din mediul online, OOH (Out-of-Home), radio şi presă scrisă au atins în 2025 un volum estimat la rate-card de 818,2 milioane de euro, în creştere cu aproximativ 6,5% faţă de 2024.
