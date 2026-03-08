Oklahoma a învins-o pe Golden State şi a atins o bornă impresionantă în NBA!

20:40

Ajuns la vârsta de 31 de ani, Marko Dugandzic a rămas liber de contract la începutul anului 2026. Înțelegerea lui cu FC Seoul s-a încheiat la 1 ianuarie. Din posura de jucător liber de contract, Dugandzic este așteptat să semneze cu Levski Sofia, liderul din Bulgaria, potrivit dsport.bg. Înainte de a se transfera la FC […] The post S-a aflat! Unde se transferă Marko Dugandzic appeared first on Antena Sport.