Ce gol a dat Andrei Ivan în Grecia! Şut direct la vinclu după o combinaţie perfectă

Elias Charalambous şi-a dat demisia, iar Florin Tănase a declarat că plecarea lui vine după o perioadă proastă. ”În vestiar nu a intrat. Am auzit și eu. Ce să zic? Îi mulțumim pentru performanțele pe care le-am făcut împreună. Nu a spus nimic zilele acestea. Probabil acest meci l-a făcut să ia această decizie. E […] The post Tănase, despre plecarea lui Charalambous: “Antrenorii plătesc când nu sunt rezultate!” Ce spune despre atacul lui Becali appeared first on Antena Sport.