România – Georgia 30-53, în semifinalele Campionatului European

23:00

Gigi Becali anunţa în urmă cu câteva zile că i-a pregătit lui Tănase prelungirea contractului, care îi expiră în câteva luni cu FCSB. Supărat de ultimul rezultat, eşecul cu Universitatea Cluj, Gigi Becali a declarat că nu ar mai vrea să continue cu fotbalistul şi din vară. „(n.r. dacă îi mai prelungește contractul lui Tănase) […] The post Gigi Becali nu mai vrea să-i prelungească contractul lui Tănase: “Joci fotbal din devieri de vârfuri” appeared first on Antena Sport.