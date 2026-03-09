Proprietarii Palatului Știrbey au montat abuziv bariere la o parcare publică de pe Calea Victoriei. Primăria Capitalei a făcut plângere penală, după sesizarea BdB

05:10

Consiliul de Administrație al Societății de Transport București a aprobat recent un „Plan de eficientizare și de întărire a disciplinei financiare". Documentul analizat de Buletin de București arată explicit „reducerea funcțiilor de conducere cu un procent de 30% și a funcțiilor de Director cu un procent de 50%" iar măsurile s-ar fi aplicat din data […] EDITORIAL | Reducerea de 0.05% de la STB. Schema prin care directorii devin șefi, dar rămân „Executivi". Cum se „taie" funcțiile de conducere și se păstrează influența politică