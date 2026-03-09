Spectacole de teatru și musicaluri, la institutiile de cultura ale PMB
Buletin de București, 9 martie 2026 04:50
Instituțiile de cultură au pregătit spectacole de teatru și musicaluri, în săptămâna 9-15 martie. La Opera Comică pentru Copii, vineri, sâmbătă și duminică, se joacă musicalul „Charlie și Fabrica de ciocolată”. Spectacolul a avut premiera pe 6 martie și e sold out până pe 22 martie, încă de la punerea în vânzare a biletelor. De asemenea, […] The post Spectacole de teatru și musicaluri, la institutiile de cultura ale PMB appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 5 minute
05:10
Marșul Memoriei Martirilor Închisorilor Comuniste, organizat luni la Arcul de Triumf # Buletin de București
Marșul Memoriei Martirilor Închisorilor Comuniste își propune, conform organizatorilor, să comemoreze foștii deținuți politici și victimele regimului comunist din perioada 1944 – 1989. Evenimentul are loc anual și este organizat luni, 9 martie, de către Asociația NEAMUNIT și pagina „Sfinții Închisorilor”, marcând Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din România. Participanții la eveniment sunt invitați să se […] The post Marșul Memoriei Martirilor Închisorilor Comuniste, organizat luni la Arcul de Triumf appeared first on Buletin de București.
Acum 30 minute
04:50
Instituțiile de cultură au pregătit spectacole de teatru și musicaluri, în săptămâna 9-15 martie. La Opera Comică pentru Copii, vineri, sâmbătă și duminică, se joacă musicalul „Charlie și Fabrica de ciocolată”. Spectacolul a avut premiera pe 6 martie și e sold out până pe 22 martie, încă de la punerea în vânzare a biletelor. De asemenea, […] The post Spectacole de teatru și musicaluri, la institutiile de cultura ale PMB appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
04:40
O rută București – Dubai este suspendată până în a doua jumătate a lunii septembrie 2026, scrie BoardingPass.ro. Este vorba despre ruta operată de compania low-cost Wizz Air. Astfel, zborurile dintre aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București și aeroportul principal din Dubai (Emiratele Arabe Unite) nu vor mai fi operate până la toamnă. Ruta București […] The post O rută low-cost București – Dubai, suspendată până în septembrie appeared first on Buletin de București.
04:20
Proprietarii Palatului Știrbey au montat abuziv bariere la o parcare publică de pe Calea Victoriei. Primăria Capitalei a făcut plângere penală, după sesizarea BdB # Buletin de București
Proprietarii Palatului Știrbey, de pe Calea Victoriei, au montat abuziv bariere la o parcare publică aflată în fața clădirii, transformând-o într-o parcare privată. După sesizarea Buletin de București, făcută pe 17 decembrie 2025, Primăria Capitalei a anunțat că a fost făcut plângere penală pentru această acțiune. Ulterior, o barieră a fost scoasă, cea de la […] The post Proprietarii Palatului Știrbey au montat abuziv bariere la o parcare publică de pe Calea Victoriei. Primăria Capitalei a făcut plângere penală, după sesizarea BdB appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
01:20
Apa care ajunge în Capitală este extrem de poluată. Apele Române nu fac nimic | România, te iubesc # Buletin de București
Apa care ajunge în Capitală provine, în principal, din râul Argeș și este foarte poluată, au arătatjurnaliștii de la România, te iubesc. Apele Române nu controlează situația. Apa pleacă din barajul Vidraru, este murdară și ajunge în bazinele de decantare din stația de tratare Cerbureni, în care nu s-a mai investit de peste 50 de […] The post Apa care ajunge în Capitală este extrem de poluată. Apele Române nu fac nimic | România, te iubesc appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
00:30
Apa care ajunge în Capitală este extrem de poluată. Apa Nova nu face nimic | România, te iubesc # Buletin de București
Apa care ajunge în Capitală provine, în principal, din râul Argeș și este foarte poluată, au arătat jurnaliștii de la România, te iubesc. Apa Nova nu controlează situația. Apa pleacă din barajul Vidraru, este murdară și ajunge în bazinele de decantare din stația de tratare Cerbureni, în care nu s-a mai investit de peste 50 […] The post Apa care ajunge în Capitală este extrem de poluată. Apa Nova nu face nimic | România, te iubesc appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
22:30
EDITORIAL | Ar fi bine ca domnul Ciucu să învețe mai mult de la domnul Băsescu decât de la domnul Piedone # Buletin de București
Sâmbătă, primarul Capitalei a ieșit „pe teren” în centrul orașului. Conform anunțului Primăriei Generale, domnul Ciucu a fost însoțit de viceprimarul penelist și aproximativ 30 de directori și specialiști din instituție (cam 95% bărbați, din poze). Plus niște fotografi profesioniști, deducem din calitatea artistică a imaginilor cu primarul dând indicații prețioase subordonaților. Poate în alte […] The post EDITORIAL | Ar fi bine ca domnul Ciucu să învețe mai mult de la domnul Băsescu decât de la domnul Piedone appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
20:40
Un adolescent a urcat pe un vagon al unui tren de marfă descompus, în Halta de Mișcare Chiajna, în zona liniei 6, duminică după-amiază, au anunțat reprezentanții CFR SA. Acesta a intrat în contact cu instalațiile electrificate ale infrastructurii feroviare și s-a electrocutat. Incidentul a avut loc în jurul orei 17:00. Incident în Chiajna: adolescent […] The post Adolescent electrocutat după ce a urcat pe un vagon de marfă, în Chiajna appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
15:20
Modificări pe mai multe linii STB de luni, după reînființarea liniei 5 de tramvai # Buletin de București
Mai multe linii vor fi reorganizate începând de luni, 9 martie, ca urmare a reînființării liniei 5 de tramvai, care asigură legătura între Aeroportul Băneasa și terminalul „Pantelimon”. „Ca urmare a reînființării liniei de tramvai 5, care asigură legătura între Aeroportul Băneasa, Șos. Ștefan cel Mare, Bucur Obor, Piața Iancului, Șos. Pantelimon și terminalul multimodal „Pantelimon”, […] The post Modificări pe mai multe linii STB de luni, după reînființarea liniei 5 de tramvai appeared first on Buletin de București.
14:20
Primăria Municipiului București a explicat de ce linia 5 de tramvai, deschisă duminică, 8 martie, are un traseu modificat și ajunge doar până în Pantelimon. Linia s-a redeschis după mai bine de opt ani în care a fost suspendată. Lucrările pentru reabilitarea liniei au început cu peste doi ani în urmă, în februarie 2024, și […] The post Primăria Capitalei explică de ce linia 5 circulă doar până în Pantelimon appeared first on Buletin de București.
10:40
FOTO | Au apărut primele tramvaie la „bucla-terminus” a fostei linii 5. Noul traseu duce până în Pantelimon # Buletin de București
Duminică au apărut primele tramvaie la „bucla-terminus” a fostei linii 5. Noul traseu se deschide astăzi, la orele prânzului, și duce până în Pantelimon. În cursul zilei de sâmbătă, 7 martie, STB SA, TPBI și Primăria Capitalei au confirmat redeschiderea liniei 5 de duminică, 8 martie. Linia a fost suspendată timp de mai bine de […] The post FOTO | Au apărut primele tramvaie la „bucla-terminus” a fostei linii 5. Noul traseu duce până în Pantelimon appeared first on Buletin de București.
10:10
Câte amenzi au luat bucureștenii pentru plimbarea câinilor fără lesă, în 2025. Doar trei sancțiuni în Sectorul 4 # Buletin de București
Anul trecut, polițiștii locali au aplicat un număr mic de amenzi pentru bucureștenii care și-au plimbat câinii fără lesă, scrie Profit.ro. În Sectorul 4 au fost aplicate cele mai puține sancțiuni contravenționale din această cauză. Legea 61/1991 stabilește că lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor ce pot reprezenta un pericol pentru persoane sau […] The post Câte amenzi au luat bucureștenii pentru plimbarea câinilor fără lesă, în 2025. Doar trei sancțiuni în Sectorul 4 appeared first on Buletin de București.
09:40
ANALIZĂ | 8 Martie în Capitală: cum nu a reușit Monica Lovinescu să învingă „vatra nomenclaturii” din Primăverii. Femeile din București, unde cota de gen din consilii este mult sub media europeană, lipsesc din nomenclatorul stradal și al școlilor # Buletin de București
Femeile reprezintă 51,5% din populația României, în timp ce în forurile decizionale și spațiul urban bucureștean reflectă o dominație masculină cronică. Sistemul administrativ exclude sistematic femeile din nomenclatorul stradal, din denumirile instituțiilor de învățământ și din funcțiile de conducere ale Capitalei. Cel mai recent exemplu este cel al disidentei Monica Lovinescu. În plus, spațiul public […] The post ANALIZĂ | 8 Martie în Capitală: cum nu a reușit Monica Lovinescu să învingă „vatra nomenclaturii” din Primăverii. Femeile din București, unde cota de gen din consilii este mult sub media europeană, lipsesc din nomenclatorul stradal și al școlilor appeared first on Buletin de București.
08:10
Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi, în perioada 9-13 martie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sectorul 1 Apa rece se întrerupe și în Sectorul 6 CITEȘTE ȘI: Hello March – Târg de cadouri, de Ziua Femeii Se întrerupe curentul electric în […] The post Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
07:10
ANALIZĂ | 8 Martie în Capitală: Cum nu a reușit Monica Lovinescu să învingă „vatra nomenclaturii” din Primăverii. Femeile din București, unda cota de gen din consilii este mult sub media europeană, lipsesc din nomenclatorul stradal și cel al școlilor # Buletin de București
Femeile reprezintă 51,5% din populația României, în timp ce în forurile decizionale și spațiul urban bucureștean reflectă o dominație masculină cronică. Sistemul administrativ exclude sistematic femeile din nomenclatorul stradal, din denumirile instituțiilor de învățământ și din funcțiile de conducere ale Capitalei. Cel mai recent exemplu este cel al disidentei Monica Lovinescu. În plus, spațiul public […] The post ANALIZĂ | 8 Martie în Capitală: Cum nu a reușit Monica Lovinescu să învingă „vatra nomenclaturii” din Primăverii. Femeile din București, unda cota de gen din consilii este mult sub media europeană, lipsesc din nomenclatorul stradal și cel al școlilor appeared first on Buletin de București.
07:00
Cafeneaua BdB | Cât de eficientă ar putea fi interzicerea păcănelelor. Criminolog: „Interdicțiile totale la jocuri de noroc nu funcționează” # Buletin de București
Interzicerea păcănelelor în București este pe masa consilierilor generali și consilierilor locali din Sectorul 3, după ce mai multe proiecte propun scoaterea sălilor de jocuri de noroc din cartiere. Criminologul Vlad Zaha spune că interdicțiile totale nu reduc neapărat criminalitatea și pot muta fenomenul în online sau în zona clandestină. Într-un interviu pentru Buletin de […] The post Cafeneaua BdB | Cât de eficientă ar putea fi interzicerea păcănelelor. Criminolog: „Interdicțiile totale la jocuri de noroc nu funcționează” appeared first on Buletin de București.
05:40
Unde pot fi reciclate gratuit hainele vechi, în București. Lista punctelor de colectare a deșeurilor textile # Buletin de București
În București există numeroase de colectare pentru hainele vechi, dar și alte tipuri de deșeuri textile. Acestea sunt sub formă de containere și sunt amplasate în mai multe sectoare ale Capitalei. Aceste containere sunt amplasate pe raza Sectoarelor 3, 4, 5 și 6, în mai multe zone. Pot fi reciclate diferite tipuri de materiale textile, […] The post Unde pot fi reciclate gratuit hainele vechi, în București. Lista punctelor de colectare a deșeurilor textile appeared first on Buletin de București.
Ieri
05:10
EDITORIAL | Reducerea de 0.05% de la STB. Schema prin care directorii devin șefi, dar rămân „Executivi”. Cum se „taie” funcțiile de conducere și se păstrează influența politică # Buletin de București
Consiliul de Administrație al Societății de Transport București a aprobat recent un „Plan de eficientizare și de întărire a disciplinei financiare”. Documentul analizat de Buletin de București arată explicit „reducerea funcțiilor de conducere cu un procent de 30% și a funcțiilor de Director cu un procent de 50%” iar măsurile s-ar fi aplicat din data […] The post EDITORIAL | Reducerea de 0.05% de la STB. Schema prin care directorii devin șefi, dar rămân „Executivi”. Cum se „taie” funcțiile de conducere și se păstrează influența politică appeared first on Buletin de București.
04:40
De Ziua Femeii are loc „Hello March”, un târg de cadouri organizat în Cotroceni, în acest weekend, în intervalul orar 10:00 – 18:00. Evenimentul are loc în Cotroceni, la următoarea adresă: Intrarea Costache Negri 11. Intrarea publicului la eveniment este liberă. Hello March – Târg de cadouri, de Ziua Femeii Organizatorii târgului anunță că vizitatorii […] The post Hello March – Târg de cadouri, de Ziua Femeii appeared first on Buletin de București.
04:10
Vremea se menține caldă în București și săptămâna viitoare, cu maxime care vor ajunge chiar și la 14 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Valorile termice vor fi peste cele specifice acestei perioade. În unele nopți, temperaturile vor fi de 0 grade, ajungând chiar și la -2 grade, cu ceață […] The post METEO | Vremea se menține caldă, în București appeared first on Buletin de București.
7 martie 2026
14:00
Sector 1 | Alte gropi vor fi reparate, săptămâna viitoare. Lista străzilor unde vor avea loc intervenții # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat că mai multe gropi vor fi reparate în decursul săptămânii viitoare, după intervențiile care au avut loc și zilele trecute. Lucrările se vor concentra pe noi zone, în următoarea perioadă. Echipele Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului (DUPSPM) continuă acțiunea de plombare a gropilor și refacere a asfaltului […] The post Sector 1 | Alte gropi vor fi reparate, săptămâna viitoare. Lista străzilor unde vor avea loc intervenții appeared first on Buletin de București.
12:40
Tramvaiul Bucur LF a trecut de probe, după modernizare. Va circula pe liniile 1 și 10 # Buletin de București
Societatea de Transport București a anunțat că tramvaiul Bucur LF a trecut de probe și urmează să intre în circulație pe liniile 1 și 10 din Capitală. Vehiculul a fost modernizat pentru a respecta standardele actuale de confort, accesibilitate și siguranță. Modernizarea tramvaiului a fost realizată la URAC (Uzina de Reparații Atelierele Centrale) și face […] The post Tramvaiul Bucur LF a trecut de probe, după modernizare. Va circula pe liniile 1 și 10 appeared first on Buletin de București.
11:30
STB SA și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) au publicat cum va arăta traseul viitoarei linii 5, care va fi redeschisă duminica aceasta, după mai bine de opt ani. „Începând de duminică, 8 martie 2026, ora 13:00, linia nouă de tramvai 5 va funcționa pe traseul Aeroport Băneasa – […] The post Cum arată traseul viitoarei linii 5, care se redeschide duminică appeared first on Buletin de București.
10:30
Metrorex are restanțe de peste 200 de milioane de lei la Alstom. Directorul companiei: nu există trenuri imobilizate # Buletin de București
Compania Metrorex a acumulat restanțe de peste 217,2 milioane de lei față de Alstom, compania care asigură mentenanța trenurilor. Informația a fost confirmată oficial de directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, pentru Adevărul. Potrivit Metrorex, valoarea facturilor restante către furnizorul de servicii de mentenanță ajunge la 217,2 milioane de lei. Contractul a fost semnat în […] The post Metrorex are restanțe de peste 200 de milioane de lei la Alstom. Directorul companiei: nu există trenuri imobilizate appeared first on Buletin de București.
07:40
O piață agroalimentară s-ar putea construi în Sectorul 3. Proiectul de votează în ședința de Consiliu Local # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 vrea să construiască o piață agroalimentară în Calea Vitan nr. 267. În ședința de Consiliu Local, din 11 martie, consilierii locali votează proiectul. Pe terenul, în suprafaţă de 798 mp, situat în Calea Vitan nr. 267, Sector 3, trebuia să funcţioneze Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte, potrivit notei de […] The post O piață agroalimentară s-ar putea construi în Sectorul 3. Proiectul de votează în ședința de Consiliu Local appeared first on Buletin de București.
07:10
Femeile din Sectorul 2 vor beneficia de analize medicale gratuite, pe tot parcursul lunii martie. Primăria anunță un parteneriat cu clinica Romgermed. Pe langa analize medicale gratuite, femeile vor putea face inclusiv investigații complexe precum CT și RMN. De asemenea, autoritatea locală lansează, în colaborare cu Spitalul Universitar de Urgență București, un program de testare […] The post Analize medicale gratuite pentru femeile din Sectorul 2, în luna martie appeared first on Buletin de București.
06:20
Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 9 –15 martie 2026, în mai multe zone din București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 09.03.2026 Marți, 10.03.2026 Miercuri, 11.03.2026 CITEȘTE ȘI: Ciucu: Primăria Capitalei riscă să intre […] The post Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
05:50
Doamnele și domnișoarele au intrare liberă de 8 Martie la expoziția „RomânIA” # Buletin de București
Pe 8 Martie, de Ziua Femeii, doamnele și domnișoarele intră gratuit la expoziția „RomânIA”. Aceasta este gazduită de Muzeul Național de Artă al României. ”De 8 martie, te invităm să descoperi chipurile feminine care au inspirat ‘RomânIA’. Prezente în expoziție sunt artiste și muze, regine și țărănci, într-un omagiu adus forței creative și eleganței feminine, […] The post Doamnele și domnișoarele au intrare liberă de 8 Martie la expoziția „RomânIA” appeared first on Buletin de București.
05:50
EXCLUSIV | Se toarnă beton peste vestigiile de la Unirii. Descoperirile făcute de arheologi sunt secrete și protejate de legea dreptului de autor # Buletin de București
Bucureștenii nu vor avea ocazia de a vedea „pe viu” vestigiile ce au fost descoperite în cadrul lucrărilor de la Planșeul Unirii. În urma cercetărilor arheologice realizate în zona respectivă, specialiștii au venit cu două propuneri pentru valorificarea vechilor construcții, însă acestea nu presupun prezervarea lor. Locuitorii orașului și turiștii care ajung la București vor […] The post EXCLUSIV | Se toarnă beton peste vestigiile de la Unirii. Descoperirile făcute de arheologi sunt secrete și protejate de legea dreptului de autor appeared first on Buletin de București.
05:20
Ziua Femeii este sărbătorită, în Piața Matache. Pe 8 martie, în piață se va organiza un flashmob artistic special, dedicat acestei sărbători. Pe lângă flashmob, eventimentul „Culoare pentru Ea”, sustinut de artiștii grupului HDD, va avea loc între orele 12:00 și 17:00, în scuarul din fața pieței. Artiștii vor picta live lucrări inspirate de feminitate, maternitate […] The post Flashmob artistic, de Ziua Femeii, în Piața Matache appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:30
Ciucu despre dorința lui Băluță de a păstra până în 2040 mai multe străzi care aparțin Primăriei Capitalei: „Proiectul este ilegal” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu susține că solicitarea lui Daniel Băluță de se prelungi Sectorului 4 dreptul de administrare a mai multor bulevarde și străzi care aparțin Primăriei Capitalei ar fi ilegală. Drumurile în cauză au fost transferate în jurisdicția Sectorului 4 în 2017, când primarul Bucureștiului era Gabriela Firea, pentru amenajarea de parcări publice, și […] The post Ciucu despre dorința lui Băluță de a păstra până în 2040 mai multe străzi care aparțin Primăriei Capitalei: „Proiectul este ilegal” appeared first on Buletin de București.
03:40
Elevii din București, învățați să recunoscă deșeurile electrice de mici dimensiuni și să le recicleze corect # Buletin de București
Elevii și cadrele didactice ai unor școli din București, Galați, Prahova, Iași și Mureș sunt învățați să recunoscă deșeurile electrice de mici dimensiuni și să le recicleze corect. Aproape 15% din deșeurile electrice generate anual în România sunt echipamente de mici dimensiuni precum telefoanele, jucăriile cu baterii, periuțele electrice, telecomenzile, cablurile, căștile și alte dispozitive […] The post Elevii din București, învățați să recunoscă deșeurile electrice de mici dimensiuni și să le recicleze corect appeared first on Buletin de București.
6 martie 2026
20:50
PSD a încercat să atragă un consilier din Forța Dreptei, pentru a-l împiedica pe Ciucu să obțină majoritatea din Consiliul General # Buletin de București
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri, după ce ședința Consiliului General nu s-a putut desfășura din nou din lipsă de cvorum, că PSD ar fi încercat să atragă de partea sa consilieri din Forța Dreptei și din alte partide, pentru a răsturna majoritatea fragilă care îl susține în Consiliul General al Municipiului […] The post PSD a încercat să atragă un consilier din Forța Dreptei, pentru a-l împiedica pe Ciucu să obțină majoritatea din Consiliul General appeared first on Buletin de București.
19:10
Se reia circulația pe linia 5, în weekend, dar se schimbă indicativul. Care va fi traseul | Club Feroviar # Buletin de București
Începând cu ziua de duminică, 8 martie 2026, tramvaiele vor circula iar pe traseul liniei 5, după ce lucrările de modernizarea a căii de rulare au fost finalizate. Acum, la 2 ani de la demararea lucrărilor, mijloacele de transport revin pe șine cu un nou indicativ, după cum informează Club Feroviar. Mai precis, linia 5 […] The post Se reia circulația pe linia 5, în weekend, dar se schimbă indicativul. Care va fi traseul | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
17:40
Ciprian Ciucu, despre exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR: „De unde bani? Poate reușim pe parcele” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu a reacționat la proiectul de hotărâre pentru exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR, depus de consilierii generali AUR. Edilul a declarat că Primăria Capitalei nu are banii necesari pentru exproprierea celor 12 hectare retrocedate, însă a promis că va încerca să găsească o soluţie pentru recuperarea etapizată a terenului, propunere pe […] The post Ciprian Ciucu, despre exproprierea zonei retrocedate din Parcul IOR: „De unde bani? Poate reușim pe parcele” appeared first on Buletin de București.
17:10
Ciucu: Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată. Primarul cere PSD să adopte bugetul de stat pe 2026 # Buletin de București
Primarul General al Capitalei a anunțat că din luna aprilie Primăria Capitalei ar putea intra în incapacitate de plată, deoarece nu a fost adoptat până la acest moment bugetul de stat pe 2026. În luna martie, cotele de finanțare pentru administrația publică au fost de 345 de milioane de lei, edilul anunțând că banii se […] The post Ciucu: Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată. Primarul cere PSD să adopte bugetul de stat pe 2026 appeared first on Buletin de București.
15:20
Patru linii STB ar putea fi deviate, sâmbătă seară, pentru meciul FCSB – Universitatea Cluj # Buletin de București
TPBI ar putea devia, sâmbătă, 7 martie, traseul a patru linii STB. Măsura ar putea fi luată pentru desfășurarea meciului de fotbal FCSB – Universitatea Cluj. Partida de fotbal FCSB – Universitatea Cluj se dispută sâmbătă, pe Arena Națională, de la ora 20:00. TPBI precizează că liniile 86, 90, 104 și 143 ar putea fi deviate, numai dacă […] The post Patru linii STB ar putea fi deviate, sâmbătă seară, pentru meciul FCSB – Universitatea Cluj appeared first on Buletin de București.
15:00
Locuri libere la bazinele de înot, din Sectorul 1. Cursurile au loc în două școli # Buletin de București
Primăria Sectrului 1 anunță că mai sunt locuri libere la bazinele de înot. În incinta Școlii Gimnaziale nr. 175 „Sf. Nicolae” și Școlii Gimnaziale nr. 178. La cele două școli pot merge copii și din celelalte sectoare ale Capitalei și au la dispoziție 2.600 de intervale orare disponibile. Intervalele disponibile sunt sloturi din programul bazinelor și […] The post Locuri libere la bazinele de înot, din Sectorul 1. Cursurile au loc în două școli appeared first on Buletin de București.
14:50
Baza Sportivă Cireșarii ar putea fi reîmpădurită. Proiect de parteneriat, pentru obținerea unui grant de 15.000 de euro # Buletin de București
Baza Sportivă Cireșarii ar putea fi reîmpădurită prin intermediul unui proiect demarat de Grupul de Inițiativă Civică „Părinți de Cireșari”. Acesta presupune un parteneriat cu Clubul Copiilor Sector 1, pentru accesarea unei finanțări nerambursabile, anunță asociația. Pentru acest proiect este necesar un parteneriat cu Clubul Copiilor Vineri, 6 martie 2026, Asociația „Părinți de Cireșari” a […] The post Baza Sportivă Cireșarii ar putea fi reîmpădurită. Proiect de parteneriat, pentru obținerea unui grant de 15.000 de euro appeared first on Buletin de București.
12:50
Modernizarea căii ferate București-Giurgiu: Încep lucrările pe lotul II, trenurile vor fi anulate | Club Feroviar # Buletin de București
La mijlocul lunii martie urmează să fie demarat șantierul pe calea ferată București – Giurgiu, pentru modernizarea lotului II, anunță Club Feroviar. Având în vedere aceste lucrări, circulația trenurilor CFR Călători pe această rută urmează să fie oprită, la mai puțin de doi ani de când a fost redeschisă. Când încep lucrările de modernizare pentru […] The post Modernizarea căii ferate București-Giurgiu: Încep lucrările pe lotul II, trenurile vor fi anulate | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
12:10
Sector 3 | Încă 30 de milioane de euro pentru lucrările de la Hala Laminor. Banii ajung la Algorithm Construcții, compania primăriei, care are deja aproape un miliard de lei capital social # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 mai alocă încă 30 de milioane de euro pentru Hala Laminor, una dintre cele mai mari investiții din bani publici ale instituției conduse de Robert Negoiță. Banii ar urma să ajungă la compania de construcții din subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, Algorithm Construcții, prin majorare de capital, potrivit unui proiect supus […] The post Sector 3 | Încă 30 de milioane de euro pentru lucrările de la Hala Laminor. Banii ajung la Algorithm Construcții, compania primăriei, care are deja aproape un miliard de lei capital social appeared first on Buletin de București.
11:20
26 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate vineri, pe Aeroportul Otopeni # Buletin de București
Vineri, 6 martie 2026, peste 20 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate, în contextul conflictului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Curse către 7 destinații au fost afectate. 26 de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Otopeni Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a transmis […] The post 26 de zboruri spre și dinspre Orientul Mijlociu au fost anulate vineri, pe Aeroportul Otopeni appeared first on Buletin de București.
05:50
Legea psihologilor, blocată la București de o persoană fără drept de practică | PublicRecord # Buletin de București
O psihologă fără drept de practică este în centrul luptei anti legea profesiei. Acesta este punctul de plecare al unui blocaj legislativ major desfășurat în prezent în Parlamentul României, la București, scrie PublicRecord. Un proiect de lege redactat pentru a pune ordine în piața serviciilor de psihologie întâmpină o rezistență acerbă. Inițiativa aparține Colegiului Psihologilor […] The post Legea psihologilor, blocată la București de o persoană fără drept de practică | PublicRecord appeared first on Buletin de București.
05:20
Protecția Animalelor, din cadrul Consiliului Județean Ilfov organizează, în perioada 9–13 martie 2026, o campanie de sterilizare gratuită pentru câinii cu stăpân, în Ciorogârla. Intervențiile, pentru câinii cu stăpân, vor fi realizate doar la telefon, la numărul 0751.235.009. Reprezentanții instituției precizează că proprietarii trebuie să aducă animalele nemâncate, în dimineața intervenției. Acestea au voie să consume doar […] The post Ilfov | Sterilizare gratuită pentru câinii cu stăpân, în Ciorogârla appeared first on Buletin de București.
05:10
Bucureștiul, paralizat din lipsă de cvorum. PSD, AUR și PUSL nu cedează în confruntarea cu Ciucu | Surse # Buletin de București
Confruntarea politică dintre noul primar general și opoziția din Consiliul General al Municipiului București (CGMB) va continua și în ședința de vineri, 6 martie, potrivit informațiilor Buletin de București. PSD, AUR și PUSL plănuiesc să nu se prezinte, iar fără cvorum proiectele propuse de Ciprian Ciucu vor fi blocate încă o dată. Aceasta ar putea […] The post Bucureștiul, paralizat din lipsă de cvorum. PSD, AUR și PUSL nu cedează în confruntarea cu Ciucu | Surse appeared first on Buletin de București.
05:10
FOTO | Dezastrul ascuns din Parcul Regele Mihai I. Pe afară-i vopsit gardul, înăuntru-i rupt asfaltul: copaci prăbușiți în capătul opus # Buletin de București
În 2025, Stelian Bujduveanu, la momentul respectiv primar interimar al Capitalei, anunța demararea lucrărilor necesare pentru a repara aleile din Parcul Regele Mihai I. În octombrie, bucureștenii erau informați că acestea sunt continuate, și ca se intervine pe aleile dinspre intrarea Charles de Gaulle și pe Insula Trandafirilor. În martie 2026, aleile din cel ai […] The post FOTO | Dezastrul ascuns din Parcul Regele Mihai I. Pe afară-i vopsit gardul, înăuntru-i rupt asfaltul: copaci prăbușiți în capătul opus appeared first on Buletin de București.
04:40
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în week-end? Recomandări culturale pentru 6-12 martie # Buletin de București
Ce facem în weekend? Slavă cerului, avem oficial primăvară, ciripesc păsări pe care nu le-am mai auzit de ceva timp și zăpezile ce păreau eterne aproape că s-au topit. Marcăm, ca țară, o nouă participare la Eurovision – România va merge în mai la Viena, cu piesa „Choke Me” (?) cântată de Alexandra Căpitănescu. Tot […] The post Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în week-end? Recomandări culturale pentru 6-12 martie appeared first on Buletin de București.
5 martie 2026
17:30
București Verde, platforma prin care poți raporta tăieri ilegale de arbori. Cum funcționează # Buletin de București
Grupul civic „Parcul IOR dispare” a lansatplatforma București Verde, prin care cetățenii pot raporta și verifica tăierile de arbori din Capitală. Inițiativa vine drept răspuns la numeroasele agresiuni asupra spațiilor verzi cu care se confruntă Capitala. Astfel, bucureștenii pot sesiza rapid tăieri suspecte sau ilegale de copaci și pot încărca dovezi fotografice, alături de o […] The post București Verde, platforma prin care poți raporta tăieri ilegale de arbori. Cum funcționează appeared first on Buletin de București.
16:00
Autobuzele care circulau pe calea de rulare a tramvaielor, revin pe traseele inițiale, de sâmbătă # Buletin de București
STB anunță că, începând cu data de 7 martie 2026, liniile de autobuz care circulau pe calea de rulare a tramvaielor vor reveni pe traseele inițiale. De asemenea, vor efectua stații comune cu tramvaiele. Reprezentanții instituției spun că măsura va fluidiza traficul și va conecta mai bine mijloacele de transport în comun. STB SA le […] The post Autobuzele care circulau pe calea de rulare a tramvaielor, revin pe traseele inițiale, de sâmbătă appeared first on Buletin de București.
15:30
Sectorul 3 „supralicitează” în războiul cu păcănenele. Proiect anunțat în Consiliul Local 3 # Buletin de București
Sălile de jocuri de noroc din Sectorul 3 ar putea pune lacătul la ușă, potrivit unui proiect de hotărâre. Documentul așteaptă votul consilierilor locali în ședința ordinară, care este programată să aibă loc pe data de 11 martie. Dacă va fi adoptată, hotărârea va permite autorității locale să solicite consilierilor generali adoptarea unui document prin […] The post Sectorul 3 „supralicitează” în războiul cu păcănenele. Proiect anunțat în Consiliul Local 3 appeared first on Buletin de București.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.