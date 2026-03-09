Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care vor participa la o competiție națională la București. Câștigătorii din România merg la campionatul mondial. Ce știe să facă robotul elevilor piteșteni
Gândul, 9 martie 2026 05:10
Mai mulți elevi din Piteşti au creat un robot care ar putea oricând să fie cea mai bună mână de ajutor pentru orice mamă exasperată de jucăriile copiilor aruncate prin casă. Patrick ar pune ordine doar din câteva drumuri prin casă, dacă ar fi programat să facă asta. Cine spune că ştiinţa şi tehnica nu […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
06:20
Lupte în Orient, ziua 10. Gardienii Revoluției îi jură credință lui Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului/Bahrainul, bombardat puternic # Gândul
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 10-a zi, iar tensiunile între SUA și Israel, pe de o parte și Iranul par că nu se vor calma prea curând. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de peste zi în războiul din Orientul Mijlociu.
Acum 2 ore
05:10
Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care vor participa la o competiție națională la București. Câștigătorii din România merg la campionatul mondial. Ce știe să facă robotul elevilor piteșteni # Gândul
Mai mulți elevi din Piteşti au creat un robot care ar putea oricând să fie cea mai bună mână de ajutor pentru orice mamă exasperată de jucăriile copiilor aruncate prin casă. Patrick ar pune ordine doar din câteva drumuri prin casă, dacă ar fi programat să facă asta. Cine spune că ştiinţa şi tehnica nu […]
05:00
Cât gaz și petrol a importat Europa din Rusia în 2025. Tranzitul prin Ucraina a umplut și conturile Kievului. Cât a încasat Ucraina de la Rusia # Gândul
La 4 ani de la invazia rusă a Ucrainei, Uniunea Europeană a continuat să importe petrol din Rusia, deși Moscova a fost lovită cu sancțiuni financiare. În contextul tensiunilor dintre Ungaria și Ucraina, cantitatea de gaz importat de UE din Rusia a continuat să scadă de la 150,2 de miliarde de metri cubi (2021) la […]
Acum 8 ore
00:20
Un cuplu din Olanda, fără nicio experiență în construcții, a ridicat o căsuță de la zero cu ajutorul ChatGPT. Unde au apărut probleme în acest proiect # Gândul
Un cuplu din Olanda a reușit să construiască în 2025 prima lor casă de dimensiuni reduce, deși experiența lor în construcții era inexistentă. Anne Leijdekkers, în vârstă de 32 de ani, antreprenoare în domeniul artelor, și Simone Solazzo, 31 de ani, fost lucrător în tehnologie din Italia, au povestit cum au transformat un vis în […]
8 martie 2026
23:50
Principala afacere a familiei Esca-Eram, care se bucurase de succes și profit constant, are acum datorii de 2 milioane de euro. Ce a provocat declinul # Gândul
Afacerile nu mai merg chiar „ca pe roate” în familia Esca-Eram, pandemia de Covid-19 fiind primul hop pentru compania lor de cosmetice, după aproape 30 de ani de muncă și strategie, scrie Cancan. Acum au datorii uriașe, de aproape 2 milioane de euro, care le-au transformat afacerea principală într-un coșmar, deși înainte compania de cosmetice […]
23:00
Crin Antonescu, săgeți spre Bolojan: Este liderul USR-ismului / PNL este anexă a domnului Bolojan # Gândul
Crin Antonescu a afirmat, duminică seară, despre premierul Ilie Bolojan că e mai mult șeful USR decât liderul PNL. „Îl consider pe domnul Bolojan liderul USR-ismului. Un grup care are 10–12% încearcă să impună marile decizii din România în domeniul economic, apărării și justiției, și vedem acest lucru în fiecare zi. Sunt în ofensivă. PNL […]
22:30
A fost ales un nou lider al Iranului, dar este ținut la secret. Indiciu: îl cheamă Khamenei, scrie Reuters # Gândul
După ce s-au răspândit la nivel global zvonul că fiul lui Ali Khamenei ar fi fost numit ca noul Lider Suprem al Iranului, regimul islamic de la Teheran a dezmințit informația. La scurt timp, forțele aeriene israeliene l-au vizat pe Mojtaba Khamenei, presupusul Lider Suprem, într-un atac. Oficialii iranieni au comunicat că acesta a scăpat […]
22:30
Pentagonul a raportat moartea celui de-al șaptelea militar american de la începerea războiului cu Iran # Gândul
Pentagonul a anunțat al șaptelea deces din rândul forțelor militare ale SUA de la începerea operațiunii militare în Iran. Soldatul a murit de la rănile cauzate de atacurile iraniene inițiale. Alți șase militari SUA au fost uciși în Kuweit.
Acum 12 ore
22:20
Victor Ponta, reacție de ultimă oră în scandalul momentului: Propaganda USR a aruncat cu ură în cei care au mers în vacanțe în Orient / Influencerii USR merg în Maldive # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa USR, în contextul crizei din Orientul Mijlociu care a blocat mii de români în zone precum Dubai sau Qatar. Ponta a taxat ceea ce el numește „ipocrizia” USR și a avertizat asupra unui colaps economic din cauza scumpirii energiei. Ponta s-a arătat revoltat de […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 9 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:50
„Capsula timpului” din Turnul Sfatului, veche de 200 de ani, care dezvăluie informaţii despre ciuma din Țara Românească și Moldova # Gândul
Pe acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu se află, din anul 1826, un document păstrat într-o cutie, care povestește despre reabilitarea turnului și condițiile în care au fost efectuate lucrările. Este o adevărată „capsulă a timpului”, care ar putea fi descoperită abia atunci când lucrările de reabilitare aflate în desfășurare vor ajunge la acel punct, iar […]
21:30
Baza de apărare de la Deveselu a fost proiectată în urmă cu 15 ani pentru a intercepta orice rachetă lansată dinspre Iran. De la invazia Ucrainei de către Rusia, a avut ca rol să apere România de rachetele balistice rusești. De la atacurile SUA asupra Iranului, scutul antirachetă de la Deveselu la întors la menirea […]
20:40
Un adolescent s-a electrocutat în Halta de Mișcare Chiajna, după ce s-a urcat pe un vagon de tren. În ce stare l-au găsit medicii pe minor # Gândul
Un adolescent, cu vârsta de aproximativ 15 ani, s-a electrocutat duminică după-amiază, după ce s-a urcat pe un vagon de tren în Halta de Mișcare Chiajna, informează CFR S.A. Incidentul s-a produs în jurul orei 17.00, în zona liniei 6, unde se afla staționat un tren de marfă descompus, aparținând operatorului Societatea Națională de Transport […]
20:30
The Guardian – Muzeele din Anglia au cele mai multe rămășițe umane din lume. Cifra morbidă trece de 250.000: “O moștenire rușinoasă a colonialismului”. De unde au „importat” cele mai multe rămășițe umane # Gândul
Un studiu publicat de publicația The Guardian transmite că Muzeul Britanic deține cele mai multe rămășițe umane din Europa: 263.000, inclusiv schelete întregi, corpuri conservate, cum ar fi mumiile egiptene, cranii, oase, piele, dinți, unghii, scalpuri și păr. Cele mai multe exponate provin din afara Europei, din Africa, Asia, Oceania și Americi, fiind chiar un […]
20:30
Radiografia și cronologia unui eșec al statului în fața propriilor cetățeni. Repatrierea românilor din Orient, coordonată de MAE sub Oana Țoiu, între fiasco, acuzații de abuzuri, pile și minciuni. # Gândul
Gestionarea crizei cetățenilor români blocați în Orientul Mijlociu, în contextul escaladării conflictului armat, s-a transformat dintr-o misiune de salvare într-un show al neputinței Ministerului Afacerilor Externe. Sub coordonarea ministrei Oana Țoiu, ceea ce trebuia să fie o dovadă de solidaritate statală a devenit o succesiune de decizii contradictorii, acuzații de discriminare politică și un spectacol […]
19:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, vizită simbolică de 8 Martie la maternitatea Spitalului Universitar: „Am vrut să fiu acolo unde viaţa începe” # Gândul
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat duminică, 8 martie, de Ziua Internațională a Femii, Maternitatea şi Secţia de Neonatologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), precizând că a dorit să fie „acolo unde viaţa începe şi unde grija pentru oameni este reală”. Politicianul a oferit flori, atât pacientelor internate, cât şi femeilor din […]
19:10
Răspunsul dat de guvernul britanic lui Trump, după ce președintele SUA a spus că nu mai are nevoie de portavioanele englezești: „Armata britanică nu este de închiriat” # Gândul
După ce Donald Trump l-a criticat dur pentru refuzarea cererii sale de a le permite forțelor militare SUA să folosească bazele britanice pentru a ataca Iranul pe 28 februarie,prim-ministrul britanic Keir Starmer a postat pe X că se declară preocupat de impactul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu asupra creșterii costului vieții. „Știu că mulți oameni […]
19:10
George Simion, mesaj de 8 Martie: „La mulți ani tuturor mamelor, voi dați viață, voi sunteți totul pentru noi” # Gândul
George Simion a transmis un mesaj de 8 Martie și a transmis un buchet de flori „virtual” tuturor femeilor din România. „Voi dați viață, voi sunteți totul pentru noi”, a spus liderul AUR. „La mulți ani, tuturor mamelor, fiindcă nu pot să vă transmit la fiecare un buchet de flori, vi le transmit așa virtual. […]
19:00
Țările din Europa și Asia se tem că războiul Statelor Unite cu Iranul le-ar putea lăsa fără armele americane pe care le-au achiziționat # Gândul
Mai multe națiuni din Europa și Asia își fac griji că războiul cu Iranul ar putea provoca penurie de muniție în Statele Unite atât de repede încât că Washington DC nu va mai putea să le livreze armamentul pe care tocmai l-au cumpărat. New York Times a raportat că SUA a cheltuit deja 6 miliarde […]
18:40
Numerele extrase la tragerile loto de duminică, 8 martie 2026. Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii # Gândul
Duminică, 8 martie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, când Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. La tragerile loto de joi, 5 martie 2026, Loteria Română a acordat 26.360 de căștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de […]
18:40
Documentele lui George Enescu ținute ani de zile în containere, expuse gerului și caniculei. Obiectele din casă au fost aruncate # Gândul
„Să ne facem cu toţii datoria şi lumea îşi va recăpăta sensul ei suprem”, cugeta George Enescu interviu publicat în presa românească interbelică, Cuvântul liber, în 1934. Una dintre figurile centrale ale culturii române, un mentor cunoscut pentru generozitatea sa, Enescu a lăsat în urma sa un patrimoniu impresionant. Manuscrisele operelor sale, scrisorile purtate cu […]
18:30
Oţelul Galaţi a fost învinsă de Hermannstadt, 0-2, în etapa 30 a Superligii, ultima a sezonului regulat. De la gazde au fost eliminaţi trei jucători, Bană ‘45+6, Zivulic ’78 şi Iacob ’85, și golurile au fost marcate de Chiţu ’63 şi Neguţ ’85. Unirea Slobozia are meci acum cu FC Argeș, dar rămâne pe locul […]
18:20
CTP izbucnește din nou la adresa lui Nicușor Dan: „O gargară trufașă / Și nici președinte nu e” # Gândul
CTP lansează un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta s-a întâlnit în stradă cu proprii susținători. Oamenii protestau împotriva deciziei șefului statului de a susține lista PSD pentru conducerile Parchetelor, o mișcare pe care CTP o descrie drept o „cârdășie” de neînțeles pentru electoratul care l-a votat. „Oamenii erau contrariați și […]
18:10
Surprize pe lista MAE cu români repatriați din Dubai pe criterii de selecție. În avion s-ar fi aflat cupluri de îndrăgostiți. Irina Ponta, abandonată # Gândul
Pe lista românilor care au fost repatriați, vineri, în România, după ce au fost blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza războiului din Iran, s-ar fi aflat mai multe persoane care nu întruneau criteriile de selecție anunțate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ar fi vorba de trei cupluri plecat în vacanță în Dubai pe cont […]
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:50
Beneficiile miraculoase mai puțin știute ale shot-ului de ghimbir. Poate fi preparat ușor, acasă # Gândul
Beneficiile pentru sănătate ale shot-urilor cu ghimbir pot include reducerea inflamației, calmarea indigestiei și susținerea imunității. Totuși, trebuie acordată atenție conținutului de zahăr atunci când sunt cumpărate sau preparate. Shot-urile cu ghimbir, băuturi realizate din cantități concentrate de rădăcină de ghimbir (Zingiber officinale), sunt considerate utile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și pentru întărirea sistemului imunitar. Deși […]
17:30
După criza financiară din 2008 și pandemia din 2020, generația milenială se confruntă cu a treia mare provocare globală: scumpirea petrolului # Gândul
Anxietatea milenialilor este în creștere după ce SUA și Israel au atacat Iranul, rezultând un război la scară regională care a dus la scumpirea petrolului. După înregistrarea celor mai mari turbulențe globale pe piața energetică de la crizele petroliere dintre anii 1973 și 1979, milenialii își exprimă nemulțumirile constant prin meme-uri postate pe platformele de […]
Acum 24 ore
17:20
Cum îți poți afla istoricul amenzilor și numărul de puncte de penalizare. Serviciul a fost pus la dispoziția șoferilor # Gândul
Șoferii pot verifica online starea dreptului de a conduce, istoricul amenzilor și numărul punctelor de penalizare, tot ce trebuie să facă este să acceseze platforma digitală a Ministerului Afacerilor Interne, în secțiunea „Istoric de sancțiuni la regimul circulației” și vei fi îndrumat pas cu pas. Serviciul este disponibil de pe 6 martie Pe 6 martie, […]
17:20
În premieră, în Polonia, Nicușor Dan s-a referit la Mirabela Grădinaru ca la “Prima Doamnă”. România nu are o astfel de instituție, cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți. Gândul a mai scris în trecut despre “metoda concubinajul”, noul trend în politica românească. Ce ascunde ea # Gândul
Premieră absolută în diplomația românească. Aflat în vizită oficială la Varșovia, Nicușor Dan a forțat protocolul și a numit-o pe partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, „Prima Doamnă”. Deși România nu are oficial această instituție, iar cei doi nici măcar nu sunt căsătoriți, termenul de „Primă Doamnă” a fost folosit oficial inclusiv pe pagina de […]
17:10
George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei, prima cursă din sezonul acesta de Formula 1. Kimi Antonelli a fost pe locul doi și Charles Leclerc a încheiat pe locul trei, iar Max Verstappen, pilot Red Bull, a avut cel mai bun timp al cursei, 1:22.091 în turul 43. Oscar Piastri, favoritul fanilor locali, nu […]
17:10
Fermierii anunță dezastrul din agricultură din cauza prețului la carburant. Producătorii de legume spun că la vară va fi producție mai scumpă # Gândul
Agricultorii români spun că prețurile crescute la carburanți vor conduce la o situație foarte dificilă la vară, când producția va fi mai puțină și mai scumpă. Unul dintre cei mai mari fermieri din țara noastră spune că mulți agricultori își vor închide afacerile pe minus în acest an. Constantin Iancu, din Dolj, cultivă peste 2.500 […]
16:50
Alimentul la care românii nu vor să renunţe ușor, deși a ajuns aproape un lux. Vânzările au crescut cu 50% # Gândul
Ciocolata a devenit un mic lux, dar unul la care românii nu prea renunță așa ușor, iar asta se vede în cifre. Anul trecut, de exemplu, s-au consumat în țara noastră 35 de mii de tone de ciocolată într-o piață care a depășit 300 de milioane de euro. Perioada aceasta pe care o traversăm, lunile februarie […]
16:40
Interviu cu garda jos. După 25 de ani de magistratură, fostul şef al Tribunalului Argeş, deputatul Mariana Vârgă spune: „Din păcate, uneori a fost nevoie să colaborez cu oameni fără conştiinţă” # Gândul
Mariana Vârgă este magistrat, de profesie, cu peste 25 de ani de experienţă, care a deţinut funcţia de preşdinte al Tribunalului Argeş. În 2024 a intrat în politică, după ce a câştigat un mandat de deputat pe listele SOS România. În prezent, aceasta este independentă şi este o voce puternică mai ales atunci când vine […]
16:30
Un tânăr a fugit cu un avion din Ucraina și a aterizat la Suceava: a vrut să scape de mobilizare și s-a ales cu dosar penal # Gândul
Un episod neobișnuit a avut loc duminică dimineața în nordul României. Un tânăr ucrainean a fugit de război cu un avion ultra-ușor și a aterizat pe un câmp din județul Suceava, la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina. Un tânăr ucrainean fugit pentru a scăpa de mobilizare Războiul dintre Rusia și Ucraina a izbugnit […]
15:50
Un avion cu 183 de cetățeni români din Qatar va ateriza duminică la București. Aeronava decolează din Arabia Saudită # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că duminică, 8 martie, va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, pentru 183 de cetățeni români care se aflau în Qatar. „Cetățenii români se aflau în Qatar de la începutul crizei din regiune. Cu sprijinul Celulei de criză MAE şi al Ambasadei României la Doha, […]
15:40
Adio, vacanță pe litoral? Patronii unităților de cazare avertizează: „Totul e blocat! Așteptăm amenzi!” # Gândul
Patronatele din turism atenționează că, deși unitățile din stațiunile de pe litoral sunt pregătite pentru a fi deschise la 1 mai, cadrul normativ face imposibilă deschiderea lor, deoarece nu pot fi obținute, în timp util, certificatele de clasificare, autorizațiile și avizele de funcționare necesare. Hotelurile nu se pot deschide în cadrul legal „Deţinătorii de structuri […]
15:30
Noul film Netflix, „War Machine”, scris și regizat de Patrick Hughes, a debutat în acest weekend și a ajuns rapid pe primul loc în clasamentul celor mai urmărite producții de pe platforma de streaming. Alan Ritchson, în rolul principal Filmul îl are în rol principal pe Alan Ritchson, cunoscut din serialul Reacher de pe Prime […]
15:20
Șoferul de BMW care a produs un accident mortal în timp ce era urmărit în viteză de Poliție a fost reținut. Era și beat, și fără permis # Gândul
Un șofer de BMW care a provocat sâmbătă seară, la Piteşti, un accident rutier soldat cu un mort şi trei răniţi a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţiile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş. Potrivit poliţiştilor, înainte de producerea accidentului, tânărul în vârstă […]
15:10
Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie. Președintele a vorbit despre lupta cu relațiile toxice și soarta mamelor singure # Gândul
Președintele Nicușor Dan a postat un mesaj de 8 Martie pe pagina sa de Facebook. Șeful statului a pus accent pe curajul feminin și pe datoria pe care societatea o are față de femei. Nicușor Dan a urat „La mulți ani!” tuturor femeilor și a adus mulțumiri pentru efortul lor constant. Acesta a precizat că […]
14:50
Nicuşor Dan a dat lupte grele cu engleza în ultima vizită, în Polonia. La un moment dat, a virat-o pe română într-unul din interviuri # Gândul
Aflat în vizită oficială în Polonia, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, preşedintele României a oferit un interviu în exclusivitate, în limba engleză, postului TVP World. La un moment dat, afundat în explicații, Nicuşor Dan a uitat în ce limbă trebuie să răspundă și a combinat cuvintele englezești cu cele românești. „Acum..now, contextul este mult […]
14:50
Cei care au centrală termică știu că aceste echipamente emit o varietate de sunete în timpul funcționării. Majoritatea zgomotelor sunt normale și fac parte din funcționarea standard, însă există și situații în care sunetele neobișnuite pot semnala probleme tehnice interne. Centralele termice nu sunt silențioase: cum distingem zgomotele normale de cele care indică o problemă […]
14:40
FCSB vrea antrenor. Ce replică dă Adrian Mutu. „E sezonul cel mai slab din era Gigi Becali” # Gândul
Adrian Mutu a spus că nu ar vrea să fie antrenor la FCSB din cauza implicării lui Gigi Becali în aspectele tactice ale echipei. După ce FCSB a pierdut și cu U Cluj, 1-3, Charalambous și Pintilii au plecat de la echipă și omul de afaceri caută antrenor. Charalambous a venit la FCSB în martie […]
14:20
Cu cât au ajuns să se vândă mucenicii moldovenești la o cofetărie din Capitală. Cât plătești pentru o cutie cu 3 bucăți # Gândul
Mucenicii moldovenești (cunoscuți și drept „sfințișorii”) reprezintă un desert tradițional de primăvară care este savurat de multe persoane. Mucenicii pot fi cumpărați din patiserii și cofetării, însă pot fi pregătiți perfect și acasă, cu ingredientele potrivite. Totuși, cei care doresc să își facă „pofta”, pot achiziționa acest desert din oraș. Iată cu cât au ajuns […]
14:10
Linia 5 de tramvai din București a fost deschisă „românește”. Ce lipsește de fapt de pe „ruta corporatiștilor” # Gândul
Linia 5 de tramvai din București a fost deschisă de duminică, după doi ani de lucrări de modernizare. Totuși, redeschiderea este una făcută în stilul românesc: pe linie nu se găsesc deocamdată copertinele pentru peroane, care sunt comandate din China, și vor ajunge cel mai devreme la sfârșitul lunii aprilie. Totuși, deschiderea liniei era foarte […]
14:10
Românul din spatele succesului lui Taylor Swift, Adele și Michael Jackson. Șerban Ghenea, inginerul muzical care a câștigat peste 20 de premii Grammy # Gândul
Puțini români sunt cunoscuți în culisele industriei muzicale globale, însă numele lui Șerban Ghenea apare pe unele dintre cele mai mari hituri ale ultimelor decenii. Inginerul de mixaj născut la București a ajuns să lucreze cu artiști precum Taylor Swift, Adele, Beyonce, Michael Jackson, Bruno Mars sau Justin Timberlake, devenind unul dintre cei mai influenți […]
14:10
Rapid – Universitatea Craiova, derby-ul ultimei ETAPE a sezonului regulat. „Nu de neînvins” # Gândul
Costel Gâlcă a discutat despre meciul cu Universitatea Craiova, din ultima etapă a sezonului regulat. Partida e duminică, ora 20:00, pe stadionul Giulești, în runda 30 a Superligii. Oltenii sunt pe primul loc în Superliga, 59 de puncte, și Rapid are 55 de puncte. Craiova va încheia sezonul regulat pe primul loc, chiar dacă va […]
14:00
Gabriela Cristea, pe cale să reclame un șofer. Ce a pățit pe autostrada A3: „Mi se pare de noaptea minții” # Gândul
Gabriela Cristea (51 de ani) dorește să reclame un șofer la poliție, după ce acesta a efectuat o serie de manevre riscate în trafic, pe A3. Momentele au fost surprinse de camera de bord. Vedeta se afla în mașină alături de cele două fiice ale sale. Gabriela Cristea a explicat, pe rețelele de socializare, că […]
13:30
Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut # Gândul
Vortex polar. Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai văzut. Vortex polar Doar un curent de aer mai poate „zdruncina” iarna care se strecoară prin „rama veche” de fereastră, pentru a ne revedea la sfârșitul acestui an. Undeva, sus, deasupra Polului Nord, se iscă un vortex polar, un motor […]
13:30
Netflix și Meghan Markle au încheiat colaborarea după 11 luni. Ce decizie a luat Ducesa de Sussex # Gândul
Netflix a întrerupt colaborarea cu Meghan Markle la 11 luni de la lansarea brandului „As Ever”. El a fost lansat în primăvara lui 2025, odată cu serialul Netflix „With Love, Meghan”. Acum, parteneriatul a ajuns la final, iar un purtător de cuvânt al platformei de streaming a confirmat că Ducesa de Sussex își va dezvolta […]
13:20
Ministrul Apărării scrie că educaţia sănătoasă pe care a primit-o este exclusiv meritul femeilor din viaţa sa: mama, soţia şi sora. În mesajul adresat femeilor, de 8 Martie, Radu Miruţă acesta spune că mama domniei sale a fost aceea de la care a învăţat să-şi ţină cuvântul şi să-şi facă treaba cu seriozitate. „De la o […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.