9 Martie, calendarul zilei: 20 de ani de la tragicul deces al Laurei Stoica. Ornella Muti împlinește 71 de ani. Moare Charles Bukowski

05:10

Mai mulți elevi din Piteşti au creat un robot care ar putea oricând să fie cea mai bună mână de ajutor pentru orice mamă exasperată de jucăriile copiilor aruncate prin casă. Patrick ar pune ordine doar din câteva drumuri prin casă, dacă ar fi programat să facă asta. Cine spune că ştiinţa şi tehnica nu […]