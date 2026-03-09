Bloc cu două turnuri pe un teren care rămăsese viran vizavi de mall-ul Coresi

10:50

Tot mai mulți britanici aleg să renunțe la destinațiile clasice de vară precum Franța, Spania sau Grecia și să descopere Europa de Est, unde prețurile sunt mai mici, iar locurile sunt mai puțin aglomerate de turiști. În acest context, România devine una dintre destinațiile tot mai populare pentru city break-uri. România se află pe locul [...]