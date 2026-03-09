7 modalități prin care îți gestionezi bugetul pentru a economisi lunar
BizBrasov.ro, 9 martie 2026 05:50
Gestionarea bugetului nu este doar o chestiune de economie, ci și una de control și responsabilitate față de viitorul tău financiar. Indiferent dacă ai un venit stabil sau fluctuant, ai nevoie de strategii clare pentru a te asigura că sfârșitul lunii nu vine cu surprize neplăcute. Iată șapte modalități simple și eficiente prin care îți [...]
• • •
Acum o oră
05:50
05:50
Proprietarul terenului de aproape 5.000 mp care a rămas viran în mijlocul ansamblului Urban Residence de pe strada 13 Decembrie a demarat procedura de avizarea pentru o dezvoltare imobiliară. Astfel, Planul Urbanistic de Detaliu a fost supus consultării publice pe site-ul Primăriei Brașov. Potrivit documentației tehnice, este propusă realizarea unui bloc cu subsol și 9 [...]
05:40
Stațiunea Predeal, monitorizată de „ochi virtuali”. Primăria a semnat contractul pentru operaționalizarea sistemului și funcționarea dispeceratului # BizBrasov.ro
Investițiile în sistemul de supraveghere video al stațiunii Predeal continuă, autoritățile locale făcând un nou pas pentru finalizarea proiectului care va permite monitorizarea centralizată a camerelor instalate în oraș. Ultima componentă a acestui sistem vizează realizarea conexiunilor de comunicații pentru dispeceratul în care vor fi colectate și analizate imaginile transmise de camerele de supraveghere. Primăria [...]
05:40
Tunelul feroviar de 10 km care va ocoli Predealul, din nou în analiză. Proiectul modernizării liniei spre Brașov avansează lent # BizBrasov.ro
Unul dintre cele mai importante proiecte feroviare din România, modernizarea liniei Brașov – Predeal, se află în continuare în etapa obținerii avizelor de mediu, după ce documentația a fost din nou revizuită. La Direcția Județeană de Mediu Brașov a fost depusă o documentație pentru revizuirea deciziei de încadrare emise în 2024, ca urmare a unor [...]
Acum 2 ore
05:10
FOTO O mașină de făcut înghețată și una de spălat rufe, două piese rare din 1.900, restaurate minuțios de specialiști, pot fi admirate la Brașov # BizBrasov.ro
Expoziția „De la lume adunate… și-napoi la lume date”, deschisă la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, spune narațiunea obiectelor achiziționate și donate muzeului, în ultimii ani. O zonă din expoziție prezintă piese, care au fost minuțios restaurate de către specialiștii Muzeului de Etnografie din Brașov. „Din multitudinea obiectelor vă prezentăm două piese importante care sunt [...]
04:30
Cum putem proteja plămânii de efectele vârstei? Medicul nutriționist Mihaela Bilic: „Vitaminele A, C și E, alături de pigmenții vegetali se opun îmbătrânirii” # BizBrasov.ro
Nu doar pielea îmbătrânește, ci și plămânii. Vinovatul este oxigenul fără de care nu putem trăi, dar care ne ruginește în mod inevitabil. Organele cele mai expuse contactului cu aerul sunt pielea și aparatul respirator. „Oxigenul este esențial în procesele metabolice, însă în urma reacțiilor oxidative apar radicali liberi cu efect nociv pentru organism, iar [...]
Acum 24 ore
16:30
Meteorologii anunță temperaturi de primăvară pentru săptămâna viitoare și șanse slabe de ploaie # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vreme de primăvară, cu temperaturi de 18 grade Celsius și cer senin, în următoarea săptămână, în toată țara. Specialiștii ANM au emis prognoza meteo până în data de 15 martie. Astfel, temperaturile se vor situa peste normalul perioadei, în toată ţara, cu maxime de până la 18 grade Celsius, cerul [...]
15:40
Adrenalină „pe tocuri”. 21 de șoferițe au participat la un raliu spectaculos în Brașov # BizBrasov.ro
Pentru doamnele și domnișoarele care au vrut să simtă adrenalină de ziua lor, la Brașov a fost organizat un raliu special de 8 Martie. A fost vorba despre un traseu tehnic complex care a scos în evidență precizia și controlul participantelor care s-au încumetat să se urce la volan. 21 de concurente. s-au înscris la linia [...]
14:20
Cum era sărbătorită femeia în comunism: între propagandă și rolul de „fabrică de copii” al femeii „ideale” # BizBrasov.ro
Ziua Internațională a Femeii era prezentată în presa comunistă drept un simbol al emancipării, însă în realitate propaganda promova un model strict al „femeii socialiste”. O analiză a articolelor publicate în ziarul „Scânteia”, organul oficial al Partidului Comunist Român, citată de Adevărul, arată că femeia era portretizată ca muncitoare devotată, dar și ca mamă responsabilă [...]
13:10
SRI, un nou mesaj inedit cu ocazia zilei de 8 Martie: „Mare grijă! Noi intervenim doar până la…” # BizBrasov.ro
An de an mesajele postate de Serviciul Român de Informații, pe Facebook, de Ziua Femeii, fac furori printre internauți. Umorul cu care cei din SRI surprind natura feminină an de an, insinuând că femeia în sine e o forță cu care nici vestitul serviciu nu poate lupta, amuza mii și mii de internauți. Nici anul acesta [...]
12:50
Șofer cu alcoolemie de peste 1 mg/l, prins în trafic, noaptea trecută, pe strada Carpaților # BizBrasov.ro
Doi conducători auto au fost opriți de polițiști în municipiul Brașov după ce au fost depistați conducând sub influența alcoolului, iar în unul dintre cazuri șoferul avea și permisul suspendat. Primul incident a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 01:00, când polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada [...]
12:20
Urmărire în miez de noapte pe un drum din județul Brașov. Un bărbat, puțin „șprițuit”, a fugit de poliție cu o mașină furată # BizBrasov.ro
Un bărbat de 29 de ani din municipiul Sibiu a fost reținut de polițiști după ce ar fi sustras un autoturism și l-ar fi condus fără permis pe drumurile din județul Brașov. Incidentul a avut loc în noaptea de 7 martie 2026, în jurul orei 03:20, când polițiștii Secției de Poliție Rurală Voila au depistat [...]
12:10
Polițiștii au găsit o armă și cartușe într-o locuință din Râșnov. Proprietarul a fost reținut # BizBrasov.ro
Un bărbat de 57 de ani din orașul Râșnov a fost reținut de polițiști după ce, în urma unei percheziții domiciliare, oamenii legii au descoperit o armă și muniție deținute ilegal. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, descoperirea a fost făcută în 6 martie 2026, în timpul unei percheziții efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare [...]
11:10
Planurile lui Raed Arafat: Parcările subterane ar putea fi folosite pentru adăpostirea populației în caz de război # BizBrasov.ro
România vrea își extinde rețeaua de adăposturi civile pentru a proteja populația, după ce un raport din 2022 a arătat că doar 5% dintre cetățeni pot fi adăpostiți în caz de urgență. Raed Arafat a declarat că autoritățile identifică noi spații precum parcări subterane și stații de metrou pentru a crește capacitatea. România își extinde [...]
10:40
Analize esențiale pentru sănătatea femeilor, disponibile gratuit în ambulatoriul Spitalului Județean Brașov # BizBrasov.ro
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov transmit un mesaj de încurajare pentru doamne și domnișoare: să nu își neglijeze sănătatea și să profite de controalele medicale preventive disponibile în ambulatoriul unității sanitare. Medicii subliniază că sănătatea este „adevărata super putere” a fiecărei femei și fundația pe care se [...]
09:50
VIDEO FOTO 8 Martie de neuitat la o grădiniță din Brașov. Lanț uman în formă de inimă ca simbol al recunoștinței pentru mămici și bunici # BizBrasov.ro
O imagine impresionantă a marcat sărbătoarea de 8 Martie în curtea Grădiniței cu Program Prelungit „Micul Prinț” nr. 22 din Brașov. Peste 250 de copii, cadre didactice și personal auxiliar și-au unit forțele pentru a crea un lanț uman în formă de inimă, simbolizând dragostea și recunoștința față de mămici și bunici. Momentele au fost [...]
09:40
„Păcănelele” și alte jocuri de noroc și-au dublat profitul de la an, la an. 1,63 de miliarde de lei, profit, în 2024 # BizBrasov.ro
3.871 de companii cu o cifră de afaceri de 14,4 miliarde de lei, aproximativ 2,88 de miliarde de euro. Este vorba de societățile din România care au ca principal obiect de activitate codul CAEN 9200 – Activități de jocuri de noroc și pariuri, potrivit datelor de pe site-ul termene.ro. Această clasă include activități de jocuri de [...]
09:30
Doamnele şi domnişoarele au profitat de soare şi de zăpada de pe pârtiile din Poiana Brașov # BizBrasov.ro
8 martie, ca în fiecare an, este o sărbătoare care trebuie să fie cu adevărat memorabilă pentru femeile din viața noastră. Astfel, mii de doamne și domnișoare au ales să-și petreacă ziua pe pârtii şi au furat startul distracției încă de ieri. Cu toate pârtiile deschise și zăpadă încă suficient de bună, pârtiile din masivul Postăvaru sunt pline de turişti. Iar [...]
Ieri
16:30
Cinci scenarii, luate în calcul de Ministerul Energiei pentru reducerea prețului carburanților. O variantă ar fi reducerea accizei # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că este „extrem de important” ca în România preţul carburanţilor să nu ajungă la două cifre, motiv pentru care în momentul de faţă se lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie, transmite Agerpres. Potrivit lui Ivan, reducerea accizei la motorină şi benzină [...]
15:20
Raport al Protecției Consumatorilor după controale prin bucătăriile unor localuri: mizerie cruntă, carne stricată, mucegai pe pereți și gândaci # BizBrasov.ro
Mizerie cruntă, carne stricată, mucegai pe pereți și gândaci – asta au găsit comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) în bucătării unde era pregătită hrana pentru consumatori. Au fost aplicate amenzi de aproape 6 milioane de lei, iar 40 de operatori au fost închiși. În perioada 2–6 martie 2026, ANPC a verificat peste 1.700 de operatori economici. Verificările realizate au [...]
14:50
Ministerul de Interne începe reducerea de posturi din prefecturi. La Brașov, 36 de angajați # BizBrasov.ro
Ministerul de Interne anunţă, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal din prefecturi, decizia fiind luată, între altele, în funcţie de mărimea judeţului şi de numărul de acte pe care instituţia trebuie să le verifice. Cei mai mulţi angajaţi, respectiv 45, vor fi în Prefectura Bucureşti, iar cei mai puţini – 33 – [...]
14:20
Numărul firmelor care au pus lacătul pe ușă, în creștere în județul Brașov, la început de 2026 # BizBrasov.ro
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în ianuarie 2026 a fost de 2.046, în creştere cu 19,93% comparativ cu prima lună din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 255 (număr în creştere cu 34,21% faţă de [...]
14:10
VIDEO Descinderi la Râșnov și Bran într-un dosar de contrabandă: polițiștii au ridicat mii de țigarete netimbrate, dar și o armă # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat, în 6 martie 2026, cinci percheziții domiciliare într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, care vizează suspiciuni de contrabandă. Ancheta are în vedere introducerea în țară și sustragerea de la controlul vamal a [...]
13:00
Un bărbat din Racoș a fost reținut de polițiști după ce s-a întors în casa fostei iubite, pe care o agresase în trecut # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz efectuează acte de cercetare penală într-un dosar în care au dispus reținerea persoanei vizate, pentru săvârșirea de fapte de violență domestică, respectiv nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Astfel, vineri, polițiștii aflați în desfășurarea unor activități de verificare a respectării măsurilor dispuse prin ordinele de protecție, [...]
12:40
Unitate de tratament avansat pentru pacienții cardiaci critici, aprobată de Ministerul Sănătății la Spitalul Județean Brașov # BizBrasov.ro
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov face un pas decisiv în modernizarea serviciilor medicale de urgență. Unitatea va găzdui oficial o Unitate de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC), în urma deciziei Ministerului Sănătății de a extinde rețeaua națională de intervenție cardiovasculară. Anunțul a fost confirmat de oficialii Ministerului Sănătății, care au [...]
12:30
Centura Sighișoarei, ultima etapă birocratică înainte de lucrări. DRDP Brașov urmează să emită ordinul de începere # BizBrasov.ro
Centura ocolitoare a municipiului Sighișoara, prima variantă de acest tip din județul Mureș care intră în execuție, a primit Autorizația de Construire din partea Ministerului Transporturilor, a anunțat deputata PSD Dumitrița Gliga. Emiterea Ordinului de începere a lucrărilor de către DRDP Brașov este ultima etapă procedurală înainte de deschiderea șantierului, durata de execuție fiind de [...]
11:10
Accizele şi TVA, principalele motoare ale scumpirii carburanților. Aproape 70% din preț ajunge la Stat # BizBrasov.ro
Preţul carburanţilor din România nu mai este determinat doar de evoluţia petrolului, ci şi de taxe şi accize, care au crescut constant între 2020 şi 2026, perioadă în care preţul la pompă a urcat cu peste 80%, se arată într-o analiză publicată sâmbătă de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă. Preţul la pompă, tot mai [...]
10:30
Aproape 40 de persoane, salvate de pe munte în ultima zi. Apeluri de urgență și pentru salvamontiștii din Brașov # BizBrasov.ro
Aproape 40 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, de către echipele Salvamont România, patru dintre acestea fiind transportate la spital. „În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 27 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. În cazul acestor intervenţii au [...]
10:00
Vel Pitar a retras mai multe loturi de pâine, după ce a fost descoperit un fragment de material plastic într-un produs # BizBrasov.ro
Autoritățile sanitare anunță retragerea de pe piață a unor loturi de pâine produse de Vel Pitar, după ce într-un caz izolat a fost descoperit un fragment de material plastic într-un produs. Compania a decis rechemarea preventivă a mai multor loturi de pâine Domnească Albă și Deplina Extra, iar consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt [...]
09:50
Traficul rutier este complet blocat, sâmbătă, pe DN 1, la Buşteni, după ce un TIR care a lovit un parapet a rămas pe şosea. Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, pe DN1, în zona Poiana Țapului, pe sensul spre Sinaia. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 1 Ploieşti-Braşov, [...]
09:50
Podul de pe DN 1A de la Brădet, demolat aproape în totalitate. Noul pod va fi gata peste un an # BizBrasov.ro
Se apropie de final lucrările de demolare a vechiului pod de pe DN1A, între Săcele și Cheia, în zona Brădet, anunță Direcția Regională Drumuri și Poduri Brașov. În acest moment în zonă se circulă deviat pe un pod provizoriu până la încheierea lucrărilor de reconstrucție a podului de peste râul Tărlung. Lucrările vor dura aproximativ un an, [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
FOTO VIDEO Gest plin de emoție: Poarta unei grădinițe din Brașov, decorată cu inimioare colorate și mesaje speciale, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii # BizBrasov.ro
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, grupa „Mugurel” de la Grădinița cu Program Normal Nr. 3B a ales să întâmpine primăvara și sărbătoarea dedicată mamelor și femeilor dragi printr-un gest simplu, dar plin de emoție. Poarta grădiniței s-a transformat într-un adevărat colț al recunoștinței, fiind decorată cu numeroase inimioare colorate, fiecare purtând câte un mesaj [...]
16:10
Peste 2.000 de mașini parcate neregulamentar au fost ridicate de pe străzile Brașovului anul trecut. Polițiștii locali le-au dat amenzi de peste 5 milioane de lei șoferilor # BizBrasov.ro
Disciplina în traficul brașovean rămâne o provocare majoră, conform datelor recente furnizate de Serviciul Circulație Rutieră din cadrul Poliției Locale Brașov. Activitatea intensă a agenților din ultimul an a lăsat urme adânci în buzunarele șoferilor care au ignorat regulile de staționare și circulație. Amenzi de peste 5 milioane de lei Anul trecut, Poliția Locală a [...]
16:00
Sfidarea legii, plătită scump de o firmă care a transformat o hală din vechea fabrică de camioane în groapă de gunoi # BizBrasov.ro
Autoritățile brașovene nu fac compromisuri când vine vorba de protecția mediului. O acțiune comună desfășurată în primele zile ale lunii martie pe strada Poienelor din Brașov s-a încheiat cu o sancțiune drastică pentru o firmă care a ales să ignore avertismentele anterioare ale comisarilor. În perioada 2–4 martie 2026, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – [...]
15:50
15:00
Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru modernizarea Corpului B al Spitalului Mârzescu. Costul investiției este de peste 60 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Consiliulul Județean Brașov a anunţat că documentaţia tehnico-economică, vizând modernizarea Corpului B al Pavilionului Mârzescu, pe care administrația a depus-o luna trecută la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, va beneficia de finanţare prin „Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS)”, Subprogramul Proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţii pentru clădirile de [...]
14:20
Comisia de Circulație a decis resistematizări în intersecția de la Onix, semaforizarea unei intersecții de Răcădău, precum și noi semafoare cu radar pe alte două străzi # BizBrasov.ro
Comisia de circulație din această săptămână a avizat o serie de propuneri ale municipalității pentru creșterea siguranței în trafic, cum ar fi instalarea de sisteme radar care comută pe culoarea roșie atunci când detectează autoturisme care depășesc viteza legală, resistematizarea circulației în zona sensului giratoriu de la Onix, modificarea sensului unic în zona str. Pârâului- [...]
13:50
Razie de amploare în județul Brașov: „Recordul negativ” al zilei, un șofer prins cu 154 km/h în timpul controalelor # BizBrasov.ro
Siguranța rutieră a fost prioritatea zero a polițiștilor brașoveni, care au ieșit în teren cu efective mărite pentru a-i tempera pe șoferii cu „piciorul greu”. Rezultatul? O avalanșă de amenzi și un record de viteză greu de ignorat: 154 km/h, o valoare extrem de periculoasă pentru drumurile publice. Peste 50 de polițiști de la Rutieră [...]
13:30
Braşov Running Festival, competiţia care a pus Braşovul pe harta mondială a atletismului, se extinde la Cluj # BizBrasov.ro
Braşov Running Festival, competiţia care a pus Braşovul pe harta mondială a atletismului, fiind singura competiţie de alergare pe şosea din sud-estul Europei cu acreditare World Athletics Elite Label, se extinde şi vrea să aducă pe străzile din Cluj-Napoca mii de alergători, în curse dedicate elitelor, amatorilor şi copiilor. Evenimentul va avea loc în perioada [...]
13:10
Percheziții la Săcele: Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore, după ce au furat cabluri de cupru # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție au stabilit că în data de 5 februarie, în jurul orei 01.00 noaptea, doi bărbați ar fi pătruns, fără drept, într-un spațiu de depozitare, amplasat în curtea unui imobil și ar fi furat cabluri de cupru. „La data de 5 martie a.c., pentru completarea materialului [...]
13:10
Raiffeisen, aproape să preia Garanti Bank România, după ce a făcut o ofertă mai bună față de cea a ING # BizBrasov.ro
Raiffeisen Bank este la un pas de a prelua Garanti Bank România de la grupul spaniol BBVA, dacă tranzacția se va finaliza și va fi avizată de banca centrală și de autoritatea de concurență. Potrivit surselor Profit.ro, oferta austriecilor este la acest moment preferată de BBVA în fața celor depuse de competitori și poate fi [...]
13:00
FOTO Elevii Școlii 2 din Brașov, eveniment demn de Cartea Recordurilor. Au împodobit gardul școlii cu mii de inimioare albe și roșii, în culorile mărțișorului # BizBrasov.ro
În această dimineață, elevii din ciclul primar, alături de cadrele didactice, au decorat gardul Școlii Gimnaziale Nr.2 ,,Diaconu Coresi” din Brașov cu zeci de mii de inimioare albe și roșii, în culorile mărțișorului. Activitatea face parte din Proiectul educațional ,,Inimioare pentru mama”, aflat la a treia ediție, fiind coordontă de către prof. înv. primar Andreea-Roxana [...]
12:40
La propunerea primarului George Scripcaru, Consiliul Local a aprobat reducerea impozitului pe mașini cu 25%. Ce se întâmplă în cazul celor care deja au achitat # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a convocat astăzi, ședința de îndată a Consiliului Local pentru a propune consilierilor reducerea impozitului pentru autoturismele cu motorizări Euro 4 și Euro 5. Acest lucru a fost posibil odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 9 din 27 februarie, care le-a permis administraților publice locale să poată [...]
12:30
Maraton de programare, la Colegiul de Informatică din Brașov: Participanții, liceeni din toată țara, au la dispoziție 24 de ore pentru a crea un joc video pe o temă „surpriză” # BizBrasov.ro
Campfire Hackathon este un maraton de programare de 24 de ore, organizat la Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” din Brașov, în perioada 7 – 8 Martie. Liceeni din toată țara se vor aduna să dezvolte și să învețe să facă jocuri video. În cadrul Hackathonul-ului, participanții, în echipe de maximum trei elevi, vor avea [...]
11:40
Brașovenii sunt invitați la Teatrul „Sică Alexandrescu", la final de săptămână. Sâmbătă, 7 martie 2025, ora 19.00, va avea loc spectacolul „Portugalia" de Zoltan Egressy. Într-un sat pierdut pe hartă, unde timpul se scurge lent între pereții cârciumii locale, liniștea este spulberată de apariția unui străin care tulbură destinele așezate. Sub viziunea regizorală a lui
11:10
Reducerile de impozite au fost aprobate de către Consiliul Local Brașov. Ce se întâmplă în cazul celor care au făcut deja plățile # BizBrasov.ro
Consiliul Local a aprobat astăzi o modificare importantă a hotărârii privind taxele și impozitele locale pentru anul 2026. Proiectul, promovat de primarul George Scripcaru, introduce reduceri semnificative pentru două categorii principale de cetățeni: proprietarii de clădiri vechi și persoanele cu dizabilități. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități Aproximativ 5.000 de cetățeni vor beneficia de scăderi ale [...]
10:50
Britanicii, îndrăgostiți de Castelul Bran: „Foarte interesant, frumos și înfricoșător”/ Țara noastră, pe locul al doilea în topul destinațiilor de city break preferate de acești turiști # BizBrasov.ro
Tot mai mulți britanici aleg să renunțe la destinațiile clasice de vară precum Franța, Spania sau Grecia și să descopere Europa de Est, unde prețurile sunt mai mici, iar locurile sunt mai puțin aglomerate de turiști. În acest context, România devine una dintre destinațiile tot mai populare pentru city break-uri. România se află pe locul [...]
10:40
Mecanic de locomotivă, o meserie bănoasă ce îți poate aduce venituri în mână de peste 10.000 de lei pe lună. Când încep cursurile și cât costă # BizBrasov.ro
Încep cursurile pentru meseriile de mecanic de locomotivă, impiegat de mișcare, acar, revizor tehnic de vagoane și alte meserii critice pentru domeniul feroviar. Cursurile CENAFER sunt destinate atât operatorilor feroviari, cât și persoanelor fizice, a anunțat pentru Club Feroviar directorul general Anna-Maria Dudas. Cursurile pentru persoane juridice încep în maximum trei săptămâni, iar cele pentru [...]
10:10
Undă verde pentru extinderea DN 13 la ieșirea din Brașov: Primăria finalizează cadastrul pentru terenurile expropriate # BizBrasov.ro
Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură de la intrarea în municipiu, extinderea Căii Feldioarei (DN 13), face un pas decisiv către execuție. Primăria Brașov a demarat ultima etapă a procedurilor de expropriere, semnând contractul pentru întocmirea documentației cadastrale necesare intabulării terenurilor. Costuri și suprafețe Pentru a face loc noii configurații rutiere, municipalitatea a [...]
08:40
Skate-park-ul de la Fartec, deschis recent, deja vandalizat. Autorii – unul străin – au fost prinși, amendați, și puși să își șteargă amprentele # BizBrasov.ro
Polițiștii locali brașoveni au prins, noaptea trecută, doi tineri care își „lăsau” amprentele pe skate-park-ul recent inaugurat sub Podul Fartec. „În jurul orei 00:15, colegii noștri au depistat 2 persoane de sex masculin în timp ce imprimau mesaje și imagini triviale pe o rampă din skatepark. În urma legitimării, polițiștii locali au constatat că unul [...]
