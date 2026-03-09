„Acel Martie”, un film românesc deja controversat, cu spioni SRI care-i înving pe ruși

07:10

Conform legii, sezonul estival ar trebui să se deschidă la 1 mai, pe litoralul românesc, dar niciodată nu se poate face acest lucru în condiții de legalitate, pentru că autoritățile întârzie să dea autorizațiile necesare. Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a solicitat implicarea Ministerului Economiei pentru modificarea cadrului legislativ și forțarea autorităților locale să emită toate autorizațiile până la finalul lunii aprilie, astfel încât să se poată deschide sezonul la termenul stabilit de lege, dar nimic nu s-a schimbat, în ciuda declarațiilor de intenție ale reprezentanților ministerului de resort.