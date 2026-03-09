BREAKING  Preţul petrolului creşte cu 25% şi se îndreaptă spre cea mai mare scumpire zilnică din istorie din cauza războiului din Iran: 116 dolari pe baril. Bursele scad

00:15

Ceea ce surprinde, an de an, este scădere constantă a industriei când este vorba de formarea PIB - de la 24%, în urmă cu zece ani, la 16,8%, anul trecut. Se întâmplă, de asemenea, pentru al patrulea an, consecutiv, ca industria să aibă o contribuţie zero sau cu minus la creşterea economică (minus 2,2% în 2022, minus 0,9% în 2024 şi zero în 2024 şi 2025).