Turcia anunţă desfăşurarea a şase avioane de vânătoare F-16 în partea de nord a Ciprului
News.ro, 9 martie 2026 10:20
Şase avioane de vânătoare F-16 au fost desfăşurate luni în partea de nord a Ciprului „pentru a consolida securitatea”, a anunţat luni Ministerul turc al Apărării, referindu-se la acea parte a insulei care este recunoscută doar de Ankara, relatează AFP.
• • •
Acum 10 minute
10:50
Forma finală a proiectului de buget este discutată luni de premier şi de ministrul Finanţelor cu liberalii din comisiile parlamentare de buget-finanţe şi de administraţie, afirmă surse liberale, care precizează că proiectul este concentrat pe sprijinirea investiţiilor, dar care vizează şi evitarea intrării în incapacitate de plată a Primăriei Capitalei.
10:50
Preţul gazului european a crescut cu aproximativ 30% luni, în urma creşterii preţurilor petrolului, pe o piaţă agitată de prelungirea războiului din Orientul Mijlociu, blocarea strâmtorii Ormuz şi daunele aduse infrastructurii energetice, relatează AFP.
Acum 30 minute
10:40
În timp ce petrolul a depăşit pragul de 100 de dolari, bursele continentului european au deschis în scădere semnificativă luni dimineaţă. La ora locală 9:00 (10:00, ora României), Parisul înregistra pierderi de 2,29%, Frankfurtul de 2,50% şi Londra 1,26%, relatează AFP.
10:40
Miros de ars şi fum la etajele trei şi patru ale unui bloc de garsoniere din Târgu Mureş / Sursa fumului nu a fost încă identificată / Intervin pompierii # News.ro
Pompierii intervin, luni, după ce au fost sesizaţi că sde simte miros de ars şi este fum la etajele trei şi patru ale unui bloc de garsoniere din Târgu Mureş. Sursa fumului nu a fost încă identificată, la faţa locului fiind mai multe echipaje.
Acum o oră
10:20
10:20
Preşedintele Nicuşor Dan va discuta cu António Costa despre următoarea reuniune a Consiliului European # News.ro
Preşedintele Nicusor Dan va discuta telefonic, luni, cu preşedintele Consiliului European, António Costa, despre următoarea reuniune a Consiliului.
10:20
Brazilia: Încăierare violentă la meciul echipelor Cruzeiro şi Atletico Mineiro, cu 23 de jucători eliminaţi - VIDEO # News.ro
Finala campionatului statului Minas Gerais dintre Cruzeiro şi Atlético Mineiro (1-0) a fost marcată de o încăierare violentă între jucătorii ambelor echipe, în urma unei confruntări fizice între un portar şi un atacant. 23 de jucători au fost sancţionaţi după meci.
10:20
10:20
Joseph "Country Joe" McDonald, al cărui cântec antirăzboi a devenit imn, a murit la 84 de ani - VIDEO # News.ro
Joseph "Country Joe" McDonald, care a fost liderul trupei Country Joe and the Fish şi a devenit o emblemă a contraculturii antirăzboi din anii 1960 printr-o apariţie de succes la festivalul Woodstock, a murit sâmbătă la vârsta de 84 de ani, scrie presa americană.
10:10
O explozie a avut loc în noaptea de duminică spre luni în faţa unei sinagogi din Liège, în estul Belgiei, dintr-un motiv încă necunoscut, a anunţat poliţia, care a precizat că nu au existat răniţi şi că „s-au înregistrat doar pagube materiale”, relatează AFP.
10:00
10:00
Reuters: Iranul îl sfidează Trump şi îl numeşte pe fiul lui Khamenei, Mojtaba, drept succesor ridicând miza pentru o confruntare mai amplă. Este de aşteptat ca noul lider suprem să înăsprească controlul şi să zdrobească disidenţa # News.ro
Conducerea clericală a Iranului a ales confruntarea în locul compromisului, numindu-l pe Mojtaba Khamenei ca succesor al tatălui său, Ali Khamenei, o mişcare pe care oficialii regionali o consideră un afront direct la adresa preşedintelui american Donald Trump, care declarase că fiul este „inacceptabil”, comentează Reuters.
Acum 2 ore
09:40
LPF a anunţat, luni, programul primei etape din play-out-ul Superligii:
09:20
G7 va discuta despre scoaterea coordonată pe piaţă a unor volume de petrol din rezervele strategice - FT # News.ro
Miniştrii de finanţe ai statelor din G7 vor discuta luni despre o posibilă scoatere coordonată de petrol din rezervele strategice, într-o operaţiune ce ar putea fi organizată de Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE), relatează Financial Times, preluat de Reuters.
09:20
Tenis: Coco Gauff, nevoită să abandoneze în meciul cu Alexandra Eala de la Indian Wells. Ea a acuzat dureri la braţul stâng # News.ro
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff a fost nevoită să se retragă din confruntarea din runda a treia cu Alexandra Eala de la Indian Wells, duminică, din cauza durerii persistente la braţul stâng, informează Reuters.
09:10
Box office nord-american - „The Bride!”, cu Jessie Buckley, debut modest/ „Hoppers” de la Pixar a dominat topul cu venituri de 46 de milioane de dolari/ VIDEO # News.ro
Filmul „The Bride!”, cu Jessie Buckley şi regizat de Maggie Gyllenhaal, o reinterpretare feministă a filmului „The Bride of Frankenstein”, a debutat pe locul trei în box office cu încasări de 7,3 milioane de dolari din 3.304 cinematografe nord-americane, conform Variety.
Acum 4 ore
08:40
Efectele războiului: Preţul petrolului creşte cu 25 la sută, în timp ce aurul scade. Brent, pe cale să înregistreze un record. Cresc şi preţurile la uleiurile comestibile şi cereale / Trump: „Un preţ foarte mic de plătit, numai proştii pot gândi altfel” # News.ro
Preţurile petrolului au crescut luni cu aproximativ 25% luni, atingând cel mai ridicat nivel de la mijlocul anului 2022, iar ţiţeiul Brent este pe cale să înregistreze o creştere record într-o singură zi, în timp ce aurul a scăzut cu 2%, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul, care a afectat aprovizionarea mondială cu energie, a stimulat dolarul şi a diminuat speranţele de reducere a ratelor dobânzilor, relatează Reuters. În faţa acestor evoluţii, Donald Trump a comentat că este „un preţ mic de plătit” şi a dat asigurări că preţurile petrolului „vor scădea rapid odată ce distrugerea ameninţării nucleare iraniene va fi finalizată”.
08:30
Premiile Sindicatului scenariştilor americani: „Sinners”, „One Battle After Another”, „The Pitt” şi „The Studio” au obţinut trofeele de top - VIDEO # News.ro
„Sinners” de Ryan Coogler s-a numărat printre câştigătorii Writers Guild Awards/ Premiile Sindicatului scenariştilor americani, ceremonie care a avut loc duminică la New York, potrivit Variety.
08:30
Apple evaluează în prezent printarea 3D a aluminiului în procesul de manufacturare,,în încercarea de a face producţia dispozitivelor sale mai eficientă şi mai ieftină.
08:30
Pentagonul numeşte un fost oficial al DOGE, Gavin Kliger, la conducerea programelor sale de inteligenţă artificială # News.ro
Departamentul Apărării al Statelor Unite a anunţat vineri numirea lui Gavin Kliger în funcţia de director pentru date (Chief Data Officer), poziţie din care va coordona iniţiativele majore de inteligenţă artificială ale instituţiei, a relatat Reuters.
08:20
Fotbal: Antrenorul Irakului solicită amânarea playoff-ului pentru Cupa Mondială din cauza restricţiilor de călătorie # News.ro
Selecţionerul Irakului, Graham Arnold, a cerut amânarea playoff-ulu pentru Cupa Mondială, pe care naţionala irakiană urmează să-l dispute în Mexic la sfârşitul acestei luni, din cauza haosului privind zborurile declanşat de conflictul din Iranul vecin, relatează Reuters.
08:00
A zecea zi de război în Orientul Mijlociu. Evoluţiile cheie ale conflictului şi impactul global # News.ro
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a zecea zi. Atacurile în regiune se intensifică, iar preţul petrolului creşte, notează luni Gulf News, care prezintă evoluţiile cheie ale conflictului.
07:50
Platforma de socializare X investighează postări ”rasiste şi ofensatoare” generate de chatbotul Grok dezvoltat de xAI, a relatat duminică Sky News.
07:30
Caitlin Kalinowski, responsabilă de divizia de hardware a companiei OpenAI, şi-a anunţat sâmbătă demisia, invocând îngrijorări legate de acordul încheiat de companie cu Departamentul Apărării, transmite Reuters.
07:20
Preşedintele iranian afirmă că alegerea liderului suprem demonstrează unitatea naţională / Garda Revoluţionară jură loialitate noului lider # News.ro
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că numirea unui nou lider suprem este manifestarea voinţei Iranului de a consolida unitatea naţională, relatează Reuters.
07:10
Un incendiu puternic a cuprins o clădire la Gara Centrală din Glasgow, provocând prăbuşirea parţială a acesteia. Incendiul a izbucnit duminică după-amiază într-un magazin de ţigări electronice de pe Union Street, iar clădirea victoriană clasificată în categoria B s-a prăbuşit câteva ore mai târziu, pe măsură ce flăcările s-au extins, relatează BBC.
Acum 6 ore
06:50
Aeroportul Internaţional Muscat din Oman a solicitat operatorilor de avioane private să evite utilizarea aeroportului pentru „zboruri suplimentare”, acordând prioritate zborurilor guvernamentale şi comerciale, întrucât închiderea spaţiului aerian afectează eforturile regiunii de a creşte numărul călătoriilor, potrivit unui e-mail văzut de Reuters.
06:50
Stocurile cu haine se acumulează în Asia de Sud, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a suspendat zborurile # News.ro
Transporturi de îmbrăcăminte destinate companiei Inditex, proprietara brandului Zara, precum şi altor mari retaileri de modă sunt blocate pe aeroporturi din Bangladesh şi India, au declarat trei producători, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a determinat companii aeriene precum Emirates şi Qatar Airways să anuleze zboruri, relatează Reuters.
06:40
Focuri de armă trase asupra casei starului pop Rihanna din Beverly Hills. Nu există victime - VIDEO # News.ro
O femeie a tras mai multe focuri de armă asupra casei starului pop Rihanna din Beverly Hills, duminică. Unul dintre gloanţe a străpuns un perete al casei, au relatat duminică agenţiile locale de ştiri, potrivit Reuters.
06:40
Italia analizează reducerea accizelor la combustibil, pe fondul temerilor privind scumpirea energiei din cauza războiului din Orientul Mijlociu # News.ro
Italia ia în calcul reducerea accizelor la combustibili, folosind veniturile mai mari decât cele estimate din taxa pe valoarea adăugată, generate de creşterea preţurilor la pompă, a declarat premierul Giorgia Meloni, în timp ce mediul de afaceri avertizează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca o creştere puternică a costurilor energetice, transmite Reuters.
06:30
Iranul a lansat primul atac cu rachete asupra Israelului după numirea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem. Numele său, pe o rachetă folosită în atac # News.ro
Iranul a anunţat luni că a lansat primul său atac cu rachete asupra Israelului de când Mojtaba Khamenei a devenit lider suprem, succedându-i tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului, relatează AFP.
06:10
Donald Trump spune că încetarea războiului cu Iranul va fi o decizie „comună” cu Netanyahu # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că momentul încetării războiului cu Iranul va fi o decizie „comună” luată împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.
06:00
Secretarul american al Energiei: Preţurile energiei vor scădea după ce SUA vor elimina capacitatea Iranului de a ataca petrolierele în Strâmtoarea Ormuz # News.ro
Preţurile petrolului şi gazelor naturale vor începe să scadă atunci când Statele Unite vor reduce capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, a declarat secretarul american al Energiei, Chris Wright, în contextul creşterii preţurilor combustibililor provocate de războiul cu Iranul, transmite CNBC.
05:40
Japonia pregăteşte eliberarea de petrol din rezervele strategice, pe fondul crizei cu Iranul # News.ro
Guvernul Japoniei a cerut unui depozit naţional de petrol să se pregătească pentru o posibilă eliberare de ţiţei din rezervele strategice, pe fondul reducerii livrărilor din Orientul Mijlociu provocate de criza cu Iranul, a declarat duminică un parlamentar japonez, citat de Reuters.
05:10
MAE - Două zboruri de evacuare având la bord 273 cetăţeni români, operate de compania LOT, au aterizat luni la Bucureşti, venind din Oman - FOTO # News.ro
Două zboruri de evacuare având la bord 273 cetăţeni români, operate de compania poloneză LOT, au aterizat luni la Bucurelti, venind din Oman, după ce România a solicitat activarea Mecanismului european RescEU, anunţă MAE.
05:10
Producţia de petrol a Irakului se prăbuşeşte, după blocarea Strâmtorii Ormuz din cauza războiului cu Iranul # News.ro
Producţia de petrol a Irakului în principalele câmpuri petroliere din sudul ţării a scăzut cu aproximativ 70%, ajungând la doar 1,3 milioane de barili pe zi, deoarece exporturile prin Strâmtoarea Ormuz au fost afectate de războiul cu Iranul, au declarat duminică trei surse din industrie, citate de Reuters.
Acum 12 ore
00:40
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării, a anunţat mass-media de stat iraniană, potrivit NBC News.
00:30
00:20
00:00
Înfrângere pentru Chivu şi Inter în derbiul cu AC Milan, în Serie A / În Grecia, Răzvan Lucescu a obţinut o remiză cu PAOK în confruntarea cu Olympiakos # News.ro
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, duminică seară, de echipa AC Milan, în etapa a 28-a a campionatului Italiei.
8 martie 2026
23:50
Moment halucinant la un meci din Germania: Doi suporteri cu cagule au deconectat ecranul VAR # News.ro
Scenă surprinzătoare în timpul unui meci din 2.Bundesliga, liga a doua de fotbal germană. Duminică după-amiază, Hertha Berlin evolua pe terenul echipei Preussen Münster. Puţin înainte de pauză, arbitrul Felix Bickel s-a dus să consulte ecranul VAR pentru a verifica o situaţie de penalti în favoarea berlinezilor, după un posibil fault asupra francezului Michael Cuisance. Problema era că ecranul VAR a rămas stins în faţa arbitrului, relatează Le Figaro.
23:40
Meciul Rapid – Universitatea Craiova: Jandarmii au aplicat sancţiuni de peste 32.000 de lei, inclusiv gazdelor şi firmei de pază # News.ro
Jandarmeria Bucureşti anunţă că a aplicat sancţiuni contravenţionale de peste 32.000 de lei la meciul Rapid – Universitatea Craiova, din Superligă.
23:30
Gigi Becali a anunţat, duminică seară, că Mirel Rădoi va prelua marţi conducerea tehnică a echipei FCSB, rămasă fără antrenor după despărţirea de Elias Charalambous.
23:30
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, duminică seară, în judeţul Gorj.
23:20
Crin Antonescu: Consider liderul userismului în acest moment pe domnul Bolojan / Partidele din coaliţie, şi PSD-ul, şi PNL-ul, iau decizii aproape exclusiv citind site-uri, trăgând cu urechea la ce se comentează, mai ales în online # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a declarat, duminică seară, că liderul userismului este actualul premier, Ilie Bolojan. Despre PSD şi PNL a apreciat că iau decizii aproape exclusiv urmărind reacţii în online, iar USR, ”deocamdată legitimat cu nu mai mult de 12-13%”, tinde să încerce să impună mari decizii în România.
23:10
Crin Antonescu: N-am elementele să fac o evaluare a prestaţiei Ministerului de Externe, ne-am mira ca totul organizatoric să meargă perfect la noi, dar măcar comunicarea ar trebui să fie mult mai ordonată # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu, care a reacţionat recent în scandalul Ponta – Ţoiu afirmând că ”aceste vietăţi useriste sunt cele mai mizerabile secături”, a declarat, duminică seară, că problemele organizatorice de la Ministerul de Externe pot fi înţelese într-o criză de asemenea proporţii, însă comunicarea trebuia să fie ”mai ordonată şi mai sinceră”.
23:10
Gaze lacrimogene în stadion în timpul meciului Rapid – Universitatea Craiova. Jandarmeria Capitalei: A fost acţionat accidental un pulverizator # News.ro
Meciul Rapid – Universitatea Craiova, din Superligă, a fost întrerupt duminică seară aproximativ trei minute în repriza a doua, după ce în stadionul Giuleşti s-au simţit efectele pulverizării de gaze lacrimogene.
22:50
Sorana Cîrstea, numărul 38 mondial, a fost eliminată, duminică seară, în turul trei al turneului de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.
22:40
Ministrul Energiei anunţă că se vor lua măsuri pentru ca preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei/ litrul: Suntem deja hotărâţi să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. ”Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare”, a anunţat ministrul Energiei.
22:30
Încă un militar american a murit în urma atacurilor Iranului în Orientul Mijlociu. Numărul victimelor americane a ajuns la şapte # News.ro
Un al şaptelea membru al armatei americane a murit din cauza rănilor suferite în timpul atacurilor iniţiale ale Iranului în Orientul Mijlociu, a anunţat Comandamentul Central al SUA, potrivit NBC News.
