A zecea zi de război în Orientul Mijlociu. Evoluţiile cheie ale conflictului şi impactul global

Ministerul de Externe anunţă, duminică seară, că peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE. Alţi aproximativ 1.000 de cetăţeni se estimează că au ieşit din regiune cu zboruri comerciale. ”Nu răsuflăm încă uşuraţi”, a transmis ministrul Oana Ţoiu, precizând că mai sunt în zonă aproximativ 12.500 de români. Dintre acetia, 2.500 au cerut asistenţă pentru revenirea în ţară.