Brazilia: Încăierare violentă la meciul echipelor Cruzeiro şi Atletico Mineiro, cu 23 de jucători eliminaţi - VIDEO

Preţurile petrolului au crescut luni cu aproximativ 25% luni, atingând cel mai ridicat nivel de la mijlocul anului 2022, iar ţiţeiul Brent este pe cale să înregistreze o creştere record într-o singură zi, în timp ce aurul a scăzut cu 2%, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul, care a afectat aprovizionarea mondială cu energie, a stimulat dolarul şi a diminuat speranţele de reducere a ratelor dobânzilor, relatează Reuters. În faţa acestor evoluţii, Donald Trump a comentat că este „un preţ mic de plătit” şi a dat asigurări că preţurile petrolului „vor scădea rapid odată ce distrugerea ameninţării nucleare iraniene va fi finalizată”.