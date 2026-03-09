COTAR cere explicații Guvernului: „De ce s-au scumpit carburanții, dacă există stocuri pentru 6 luni?”

14:30

Suntem în februarie 2026. În acest punct, zarurile sunt aruncate. Nu mai e despre „dacă”, ci despre cine mai poate ține pasul. Nu mai vorbim despre „ce ar fi ideal”, ci despre „ce mai putem face în timp real”. Mai sunt mai puțin de cinci luni până la 1 iulie 2026, momentul în care segmentul […] The post TAHOGRAFUL, LA 2,5-3,5 TONE. Cine ține pasul appeared first on ZIUA CARGO.