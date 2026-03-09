CEC Bank extinde soluţia de plăţi instant RoPay: clienţii persoane fizice pot plăti comercianţii direct din aplicaţia de mobile banking prin scanarea unui cod QR

00:15

Încrederea consumatorilor şi a companiilor în perspectivele econo­miei româneşti este foarte scăzută, ceea ce este un semnal de alarmă care se vede direct în scăderea consumului. Pentru ca economia ţării să revină pe rate de creştere de 3-5%, este nevoie de un plan, de stabilirea unor direcţii de investiţii, crede Paul Aparaschivei, director executiv al Confederaţiei Patronale Concordia.