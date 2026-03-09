FEPER nu a găsit cumpărător pentru hotelul Central din Ploieşti. Licitaţia pentru vânzarea hotelului, a cărui valoare se ridica la 10 mil. euro, a eşuat

12:15

Ziua de vineri a adus o nouă creştere a pre­ţurilor la pompă, doar la motorină de această dată, de 9 bani, în contextul conflictului din Iran. După o săptămână de tensiuni, Europa trebuie să îşi rea­mintească faptul că este dependentă de petrolul şi gazul altora, că aceste re­surse pe care nu le are fixează preţul ener­giei pe care îl consumă şi că la finalul zilei regenerabilele şi electrificarea economiilor par a fi singurele soluţii de a ieşi din această spirală. Problema? Implementarea durează mai mult decât rezistă consumatorii.