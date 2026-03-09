Un început de săptămână agitat: Creştere şoc a creştere petrolului luni dimineaţa, cu până la 25%. Costurile de împrumut ale României urcă la 7,12%, maxim din toamna lui 2025, Bursa scade cu 1,4% la deschidere, iar analiştii avertizează că şocul petrolier global ar putea aduce noi scumpiri la alimente
Ziarul Financiar, 9 martie 2026 12:00
Un început de săptămână agitat: Creştere şoc a creştere petrolului luni dimineaţa, cu până la 25%. Costurile de împrumut ale României urcă la 7,12%, maxim din toamna lui 2025, Bursa scade cu 1,4% la deschidere, iar analiştii avertizează că şocul petrolier global ar putea aduce noi scumpiri la alimente
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
12:30
Bursă. One United estimează că va securiza terenuri în Iaşi, Braşov şi Poina-Braşov în 2026 şi speră să înceapă prima dezvoltare în afara României. Care sunt noutăţile despre vânzarea One United Tower şi răscumpărarea de acţiuni # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties (ONE), listat la Bursa de Valori Bucureşti cu o capitalizare de 3,5 mld. lei, controlat indirect de fondatorii Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu, vrea să îşi continue planurile de extindere în afara Bucureştiului şi estimează că va reuşi să securizeze terenuri pentru proiecte imobiliare în Iaşi, Braşov şi Poina-Braşov în cursul anului 2026, potrivit declaraţiilor făcute de Căpitanu în cadrul unei teleconferinţe cu investitorii.
12:30
12:30
12:30
Acum 30 minute
12:15
Un început de săptămână agitat: Creştere şoc a petrolului luni dimineaţa, cu până la 25%. Costurile de împrumut ale României urcă la 7,12%, maxim din toamna lui 2025, Bursa scade cu 1,4% la deschidere, iar analiştii avertizează că şocul petrolier global ar putea aduce noi scumpiri la alimente # Ziarul Financiar
12:15
Unii asigurători din România prelungesc valabilitatea poliţelor de călătorie, ba chiar rambursează prima de asigurare la cererea clienţilor, în timp ce la nivel mondial asigurătorii mondiali vor să elimine acoperirea de război pentru navele din Orientul Mijlociu # Ziarul Financiar
Unii asigurători prezenţi pe piaţa românească au decis să prelungească valabilitatea poliţelor de călătorie, ba chiar în cazul în care clienţii nu au mai plecat în călătoria planificată în zonele afectate din Orientul Mijlociu, unele companii oferă rambursarea primei în cazul renunţării la călătorie sau acoperirea costurilor suplimentare pentru biletele de avion.
12:15
Cătălin Stancu, Horvath: Principala vulnerabilitate a Europei? Petrolul şi gazul pe care nu le produce reprezintă aproape 60% din toată energia pe care o consumă. România este o excepţie pentru că are resurse. Regenerabilele par a fi, din nou, singura soluţie # Ziarul Financiar
Ziua de vineri a adus o nouă creştere a preţurilor la pompă, doar la motorină de această dată, de 9 bani, în contextul conflictului din Iran. După o săptămână de tensiuni, Europa trebuie să îşi reamintească faptul că este dependentă de petrolul şi gazul altora, că aceste resurse pe care nu le are fixează preţul energiei pe care îl consumă şi că la finalul zilei regenerabilele şi electrificarea economiilor par a fi singurele soluţii de a ieşi din această spirală. Problema? Implementarea durează mai mult decât rezistă consumatorii.
12:15
Acum o oră
12:00
Un început de săptămână agitat: Creştere şoc a creştere petrolului luni dimineaţa, cu până la 25%. Costurile de împrumut ale României urcă la 7,12%, maxim din toamna lui 2025, Bursa scade cu 1,4% la deschidere, iar analiştii avertizează că şocul petrolier global ar putea aduce noi scumpiri la alimente # Ziarul Financiar
11:45
11:45
Adrian Stan, AJ BRAND: Primii care vor fi în piaţă cu stocarea de energie vor avea o perioadă financiară foarte bună. Întrebarea nu este dacă trebuie stocare. Este o obligaţie astfel încât proiectul să iasă rentabil # Ziarul Financiar
Evenimentul ZF Power Summit a avut loc în perioada 23-25 februarie în Bucureşti şi a atras peste 80 de speakeri locali şi internaţionali, lideri în domeniile lor.
Acum 2 ore
11:30
11:30
11:15
Piaţa auto a scăzut cu aproape 29% în primele două luni din 2026. Dacia, cel mai mare declin din top 5, cu vânzări la mai puţin de jumătate # Ziarul Financiar
În ianuarie 2026, înmatriculările de autoturisme noi au fost cu 33% sub nivelul lunii similare din 2025, iar în februarie declinul s-a atenuat la 24,4%.
11:15
Ce se întâmplă la Braiconf, un producător cu o istorie de câteva zeci de ani? Veniturile au scăzut la doar 4 mil. lei. Înainte de pandemie, afacerile erau de 10 ori mai mari. Acum doi ani, Braiconf cerea guvernului să intervină pentru salvarea industriei textile din România, un „sector de tradiţie, dar care merge către dispariţie“. # Ziarul Financiar
Producătorul de îmbrăcăminte Braiconf din Brăila, cu o istorie de câteva zeci de ani, cunoscut mai ales pentru că realizează cămăşi, a raportat pentru anul 2025 venituri totale de doar 4 milioane de lei şi pierderi ce sar de 1 milion de lei, conform celui mai recent raport depus pe bursă de companie.
11:15
11:00
10:45
Acum 4 ore
10:30
10:30
10:30
10:15
Bursă. One United estimează că va securiza terenuri în Iaşi, Braşov şi Ploieşti în 2026 şi speră să înceapă prima dezvoltare în afara României. Care sunt noutăţile despre vânzarea One United Tower şi răscumpărarea de acţiuni # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties (ONE), listat la Bursa de Valori Bucureşti cu o capitalizare de 3,5 mld. lei, controlat indirect de fondatorii Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu, vrea să îşi continue planurile de extindere în afara Bucureştiului şi estimează că va reuşi să securizeze terenuri pentru proiecte imobiliare în Iaşi, Braşov şi Ploieşti în cursul anului 2026, potrivit declaraţiilor făcute de Căpitanu în cadrul unei teleconferinţe cu investitorii.
10:15
09:45
09:30
Bursă. Acţiunile BRD, în uşoară creştere după publicarea rezultatelor anuale: plus 1% # Ziarul Financiar
BRD – Groupe Société Générale (simbol bursier BRD), a patra bancă de pe piaţa locală în funcţie de active, înregistrează o creştere de 1% a preţului acţiunilor în ultima lună, perioadă în care majoritatea emitenţilor din indicele principal BET afişează scăderi pe fondul volatilităţii de pe pieţele externe.
09:30
09:15
Consilierii locali din Sectorul 3 se alătură altor primării din ţară şi propun eliminarea sălilor de jocuri de noroc din oraşe. Guvernul a lăsat la latitudinea primăriilor decizia de a înterzice aceste activităţi # Ziarul Financiar
Guvernul a modificat, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, organizarea activităţilor privind jocurilor de noroc şi au transferat responsabilitatea interzicerii acestora către fiecare primărie din ţară. În urma acestei modificări, mai mulţi edili şi consilieri locali au anunţat că vor propune în cadrul consiliilor locale interzicerea sălilor de jocuri de noroc din oraşe, însă puţine au făcut paşi concreţi în această direcţie.
09:15
08:45
Bursă. Evergent Investments intră cu 50% în acţionariatul dezvoltatorului imobiliar North Lake Development # Ziarul Financiar
Fondul alternativ de investiţii Evergent Investments (simbol bursier EVER) a preluat, prin intermediul filialei Ever Imo, 50% din acţiunile şi drepturile de vot ale North Lake Development, operaţiune prin care grupul obţine controlul indirect asupra dezvoltatorului de real estate, conform unui raport publicat la BVB.
08:45
Răsturnare de situaţie. BEREC, asociaţia reglementatorilor europeni, respinge argumentele Comisiei Europene şi susţine ANCOM în proiectul de a obliga Digi să deschidă reţeaua fixă către rivali. „Poziţia Digi în localităţile rurale unde este singurul furnizor a evoluat într-un monopol de facto“ # Ziarul Financiar
Asociaţia reglementatorilor europeni în domeniul comunicaţiilor electronice (BEREC) a adoptat pe 4 martie 2026 o opinie care ar putea schimba raportul de forţe în dosarul reglementării pieţei de servicii fixe de comunicaţii din România: organismul respinge toate cele cinci motive invocate de Comisia Europeană pentru a bloca proiectul ANCOM de a obliga grupul Digi să ofere acces rivalilor la reţeaua sa fixă şi concluzionează că intervenţia de reglementare propusă de autoritatea română este „proporţională şi justificată“.
Acum 6 ore
08:15
PIB 2025. Industria nu poate pune frână căderii: patru ani consecutivi de contribuţie negativă sau zero la creşterea economică. Cum a evoluat economia în ultimii cinci ani # Ziarul Financiar
Industria nu a avut niciun aport pozitiv la creşterea economică din 2025, iar ponderea ei în PIB a scăzut de la 24% în urmă cu zece ani la sub 17% anul trecut. 2025 a bifat al partulea an consecutiv în care industria a fost invizibilă când a fost vorba de creştere economică: a contribuit cu minus 2,2% la avansul PIB în 2022, cu minus 0,9% în 2025 şi cu 0% în 2024 şi 2025
08:15
08:00
Cum promovează Donald Trump şi Pete Hegseth războiul cu Iranul în rândul americanilor # Ziarul Financiar
Zi după zi, de la începutul războiului din Iran, secretarul american al apărării a adoptat un ton fără remuşcări în legătură cu operaţiunea Epic Fury. „Sunt terminaţi şi ştiu asta”, a declarat Pete Hegseth despre regimul iranian.
07:30
07:15
07:15
Acum 12 ore
01:00
00:45
00:15
Războiul din Iran expune vulnerabilitatea tot mai mare din aprovizionarea Occidentului cu aluminiu, un metal clasificat drept factor de producţie critic atât de Statele Unite, cât şi de Uniunea Europeană, scrie Reuters.
00:15
Prima săptămână de război în Orientul Mijlociu a trimis o undă de şoc către traficul aerian. Peste 190 de curse au fost anulate într-o săptămână pe Otopeni, în timp ce doar câteva curse au reuşit să aducă românii prinşi în Orient # Ziarul Financiar
Prima săptămână de război în Orientul Mijlociu a trimis o undă de şoc către traficul aerian. Peste 190 de curse au fost anulate într-o săptămână pe Otopeni, în timp ce doar câteva curse au reuşit să aducă românii prinşi în Orient
00:15
Genesis Property îl numeşte pe Cătălin Niculiţă în funcţia de leasing manager pentru campusul West Gate Business District # Ziarul Financiar
Genesis Property, unul dintre cei mai mari proprietari de clădiri de birouri din România, l-a numit pe Cătălin Niculiţă în funcţia de leasing manager, într-un moment în care piaţa de office intră într-o nouă etapă de consolidare, iar compania îşi accelerează planurile de dezvoltare.
00:15
Sebastian Metz, AHK: România a trecut de la low-cost la centre tehnologice, dar cadrul fiscal a rămas în urmă # Ziarul Financiar
România nu mai este o ţară de producţie ieftină pentru companiile germane. Salariile au crescut, iar marile grupuri industriale au răspuns adăugând centre de cercetare şi linii de producţie cu valoare adăugată mare.
00:15
Paul Aparaschivei, Concordia: Putem tinde spre 2-3% creştere economică, cât timp o să fim consistenţi şi o să lucrăm după un plan. În România şi în Europa, în general, nu avem o problemă de capital. Bani există încât să putem investi în multe sectoare strategice. Problema e cum îi accesăm # Ziarul Financiar
Încrederea consumatorilor şi a companiilor în perspectivele economiei româneşti este foarte scăzută, ceea ce este un semnal de alarmă care se vede direct în scăderea consumului. Pentru ca economia ţării să revină pe rate de creştere de 3-5%, este nevoie de un plan, de stabilirea unor direcţii de investiţii, crede Paul Aparaschivei, director executiv al Confederaţiei Patronale Concordia.
00:15
Bursă. Câţi investitori şi viitori investitori s-au înscris în prima săptămână în exerciţiul ZF/Estinvest şi care sunt cele mai mari randamente: premiile, pe 16 martie la ZF Capital Markets Summit # Ziarul Financiar
După prima săptămână de la startul exerciţiului de investiţii organizat de Ziarul Financiar împreună cu Estinvest, participanţii au început deja să contureze primele performanţe ale portofoliilor construite cu bani virtuali.
00:15
Afaceri de la Zero. Ana Gurduza pictează şi creează obiecte din ceramică sub brandul Ars Ana, iar planul său este să deschidă în Bucureşti un hub cu ateliere, workshopuri şi cursuri în care să aducă meşteşugul mai aproape de oameni # Ziarul Financiar
Ana Gurduza, din Republica Moldova, absolventă de Arhitectură, a pus bazele brandului Ars Ana, sub care astăzi pictează şi creează obiecte din ceramică
00:15
Fondul de investiţii Enterprise Investors revine la cumpărare în România după un deceniu de pauză şi pariază pe unul dintre cele mai în vogă sectoare – fitnessul. Acum, Enterprise Investors pariază peste 20 mil. euro pe 18GYM # Ziarul Financiar
Fondul de investiţii Enterprise Investors, cu sediul central în Polonia, revine la cumpărare în România după un deceniu de pauză, preluând un pachet minoritar semnificativ în cadrul reţelei de fitness 18GYM, care operează 37 de cluburi în România. Aşadar, investitorul financiar pariază pe unul dintre cele mai în vogă sectoare - fitnessul.
00:15
Moldova are autostradă. Ce face cu ea? Producătorul de perne şi pilote Meltem Textil din Mizil, care construieşte cu 7 mil. euro o nouă fabrică, prin Tranziţie Justă: A7 ne ajută să livrăm produsele mai rapid în Moldova # Ziarul Financiar
Compania Meltem Textil, din Mizil, judeţul Prahova, controlată de Mustafa Murat Iplikci şi Mehmet Iplikci, va finaliza în noiembrie anul acesta construcţia la noua fabrică de perne şi pilote, o investiţie de 7 mil. euro pe programul Tranziţie Justă.
00:15
Cum ameninţă noul plan cincinal al Partidului Comunist Chinez locurile de muncă din Europa # Ziarul Financiar
Noua ţintă de creştere economică a Chinei este cea mai mică de decenii, semn că liderii chinezi vor expansiune în paşi mici şi stabilitate, ceea ce ar fi normal în vremurile actuale.
00:15
ZF Deschiderea de astazi la Bursă. Exerciţiul de investiţii ZF/Estinvest. Marcel Murgoci, Estinvest: Vrem să ne apropiem de condiţiile reale de piaţă. Platforma îi provoacă pe participanţi să transforme informaţiile din presă în decizii de investiţii # Ziarul Financiar
Exerciţiul de investiţii ZF/Estinvest. Marcel Murgoci, Estinvest: Vrem să ne apropiem de condiţiile reale de piaţă. Platforma îi provoacă pe participanţi să transforme informaţiile din presă în decizii de investiţii
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.