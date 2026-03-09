Meta introduce abonamente lunare pentru WhatsApp. Ce alte schimbări sunt așteptate

09:30

8 martie, ca în fiecare an, este o sărbătoare care trebuie să fie cu adevărat memorabilă pentru femeile din viața noastră. Astfel, mii de doamne și domnișoare au ales să-și petreacă ziua pe pârtii şi au furat startul distracției încă de ieri. Cu toate pârtiile deschise și zăpadă încă suficient de bună, pârtiile din masivul Postăvaru sunt pline de turişti. Iar [...]