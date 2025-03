Ionuţ Radu a apărat în Venezia – Napoli! Echipa portarului român a scos un rezultat uriaş

19:00

Alertă cu bombă la Bazinul Olimpic de la Izvorani. Federația Română de Natație și Pentatlon Modern a anunţat că s-a primit un apel la 112 privind o posibilă ameninţare cu bombă. Alarma s-a dovedit a fi una falsă, după ce autorităţile au verificat locaţia. Comeptiţiile care trebuiau să se desfăşoare sâmbătă au fost amânate pentru […]