Plicuri suspecte primite de trei instituții publice din București. Au intervenit SRI și ISU

14:00

Poliţiştii din Capitală au extins cercetările într-un dosar penal de evaziune fiscală şi delapidare cu consecințe deosebit de grave. Suspectul a fost dus la Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru audieri. Conform surselor Buletin de Bucureşti, este vorba despre Ungurean Georgian Liviu, liderul galeriei Rapid. În urma cercetărilor, s-a stabilit că reprezentanţii unei firme […] The post Liderul galeriei Rapid, implicat într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare cu prejudiciu de 17 milioane de lei appeared first on Buletin de București.