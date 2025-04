Piedone a luat bacalaureatul la 32 de ani, cu note mici. Abia a trecut la Matematică și Română

14:00

Patru evenimente restricționează traficul în Capitală, la finalul lunii martie și începutul lunii aprilie. Acestea au loc în perioada 29 martie‑6 aprilie. În perioada 29 martie-06 aprilie, Federația Română de Tenis va organiza Turneul Internațional de Tenis „Țiriac Open” , pe terenurile de tenis din Centrul Național de Tenis, din Bd. Pierre de Coubertin nr. […] The post Patru evenimente restricționează traficul în perioada 29 martie‑6 aprilie appeared first on Buletin de București.