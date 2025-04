Percheziţii DIICOT în Bucureşti, Olt şi Teleorman, într-un dosar care îl vizează pe Bercea Mondial

10:50

O femeie a fost rănită în zona feţei de un copac căzut pe bulevardul Liviu Rebreanu, din sectorul 3 al Capitalei. Arborele a fost rupt de vijelia anunţată de meteorologi – Capitala şi Ilfovul au fost sub cod portocaliu de vânt puternic. Incidentul s-a întâmplat în jurul orei 00:15, în noaptea de 28 spre 29 […] The post Femeie rănită de un copac căzut, în zona Liviu Rebreanu. Bilanţul total al vijeliei din Bucureşti şi Ilfov: 117 intervenţii ale ISU appeared first on Buletin de București.