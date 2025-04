Două târguri de adopţii căţei, în Capitală. Continuă şi campania de sterilizări gratuite

05:50

Joi, 27 martie, a fost o zi obișnuită în Sectorul 3 pentru tabloul cu nuanțe de gri recurente și sunete de motor de drujbă. Oamenii care metodic au distrus aproape complet spațiul verde de pe zona retrocedată a Parcului IOR au continuat s-o facă nestingheriți. Evident, sub privirile nu prea interesate ale polițiștilor locali și […] The post EDITORIAL | Cine taie în Parcul IOR: „Clanul” appeared first on Buletin de București.