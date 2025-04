Unde se va juca finala Cupei României. Decizia luată de Federația Română de Fotbal

22:30

Suporterii giuleşteni i-au scandat numele lui Marius Măldărăşanu după ce Hermannstadt a învins-o dramatic, cu un gol în prelungiri, pe Rapid, în semifinalele Cupei României. Sergiu Buş a înscris golul victoriei în minutul 90+4 al meciului Hermannstadt – Rapid. Atacantul sibienilor ratase o altă ocazie uriaşă cu câteva minute de a stabili scorul final al […] The post Ce a spus Marius Măldărăşanu despre Marius Şumudică, după ce l-a eliminat dramatic din Cupa României! appeared first on Antena Sport.