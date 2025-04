Louis Munteanu a marcat în poarta fostei echipe! Gestul făcut de atacant după golul din CFR – Farul

08:40

Cele trei puncte adunate după duelul cu Juventus nu reprezintă singura veste bună primită de Cristi Chivu! Preşedintele Parmei, Federico Cherubini, a anunţat că vor începe lucrările de modernizare a stadionului Ennio Tardini. Stadionul construit în 1923 are o capacitate de peste 22.000 de locuitori şi este al şaselea cel mai vechi stadion folosit în […] The post Ce veste pentru Cristi Chivu! Anunţul făcut de şefii Parmei în ziua în care cruciaţii au învins-o pe Juventus appeared first on Antena Sport.