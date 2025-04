Şedinţă decisivă pentru viitorul lui Marius Şumudică! Antrenorul Rapidului a ajuns la baza lui Dan Şucu

21:50

Faza serii din meciul Hermannstadt – Rapid 2-1, a fost oferită de jucătorii sibieni. Alessandro Murgia a fost în culmea fericirii, după golul marcat de Sergiu Buş în ultimul minut. Hermannstadt s-a calificat dramatic în finala Cupei României, după victoria cu Rapid. Sibienii se vor duela fie cu CFR Cluj, fie cu Farul, pentru marele