Ce s-a întâmplat în autocarul Rapidului după ce Marius Şumudică i-a anunţat pe fani că pleacă de la club

17:50

Laurenţiu Reghecampf a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Esperance Tunis. Antrenorul român a declarat că nu înţelege de ce i-a fost reziliat contractul, deşi a dus echipa pe primul loc. Laurenţiu Reghecampf a antrenat-o pe Esperance Tunis timp de patru luni, având o medie de 2,25 de puncte câştigate per meci.