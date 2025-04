Surpriza uriaşă anunţată de Ionuţ Negoiţă! Dan Şucu va pleca de la Rapid: „Se adună multe lucruri”

19:20

Dan Petrescu ar putea pleca de la CFR Cluj. Antrenorul român este dorit de Wieczysta Krakow, formaţie din Liga a 3-a din Polonia. Echipa este la un pas să-şi asigure promovarea în eşalonul secund polonez. Dan Petrescu şi-a început al patrulea mandat la CFR Cluj în aprilie 2024. „Bursucul" mai are contract cu formaţia din […]