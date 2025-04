Burleanu a rupt tăcerea despre relaţia selecţionerului cu tricolorii, după dezvăluirile despre naţională!

00:50

Echipa engleză Arsenal Londra a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea Crystal Palace, în etapa a 34-a din Premier League. A fost un meci cu peripeţii la Londra. În minutul 3 Odegaard a dat pasa decisivă şi Kiwior a înscris primul gol al întâlnirii. Eberechi Eze a egalat în […]