„Acum vorbesc ca acționar”. Gică Hagi l-a distrus pe Gabi Iancu: „E plătit regește și abia mergea”

Ronnie O`Sullivan a fost eliminat de la Campionatul Mondial, în semifinale. Cel poreclit „Racheta" nu a avut nicio şansă în faţa fenomenalului Zhao Xintong, care s-a impus cu 17-7. Septuplul campion mondial a luat decizia să schimbe vârful tacului înainte de a doua sesiune, una pe care a pierdut-o 0-8. Nici în cea de-a treia, […]