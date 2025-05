Jurnal AntenaSport | Marius Șumudică a făcut show, după ce a scos-o din cursa la titlu pe Universitatea Craiova

23:30

Mirel Rădoi a cedat din punct de vedere emoţional după înfrângerea cu Rapid. Antrenorul Universităţii Craiova a izbucnit în lacrimi după meciul cu giuleştenii, pierdut de jucătorii săi pe propriul teren. În urma acestei înfrângeri, Universitatea Craiova s-a îndepărtat foarte tare de titlu. Oltenii mai au doar şanse teoretice la campionat. Au 6 puncte în […] The post Mirel Rădoi a izbucnit în lacrimi după înfrângerea cu Rapid: „Doar atunci am întâlnit o asemenea umilinţă” appeared first on Antena Sport.