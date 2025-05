UBB lansează la Hidrocentrala Florești II un proiect european de monitorizare a poluării cu plastic din râuri

11:40

Cluj-Napoca a marcat și în acest an Ziua Internațională a Muncii, pe 1 Mai 2025, prin tradiționalele ieșiri la iarbă verde și grătare în aer liber. Sute de clujeni au profitat de mini-vacanța de început de mai pentru a petrece timp în natură, în zone special amenajate pentru grătare de 1 Mai în Cluj. Cele […] The post Ziua Muncii sărbătorită la Cluj-Napoca cu grătare, iarbă verde și distracție în aer liber appeared first on ViaClujTV.