Se scumpește RCA pentru șoferii din București, avertizează liderul pieței de brokeraj: „Prelungirea plafonării ține prețurile ridicate, de fapt”

În ziua de 07.06.2025, începând cu ora 16:00 se restricționează traficul rutier pe Calea Victoriei, între Piața Victoriei și Str. Gheorghe Manu. Între orele 17:00-19:00 se va desfășura „Marșul Bucharest Pride" pe traseul: Calea Victoriei, podul Națiunile Unite, Bd. Națiunile Unite, traversare Bd. Libertății, Parcul Izvor. Din această cauză, liniile 205 și 311 vor funcționa la dispoziția Brigăzii Rutiere, astfel: Linia 205 va […]