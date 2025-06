VIDEO | Un copac uriaș a căzut, după o furtună scurtă în București

07:10

20 de câini vor fi scoși pentru adopție, sâmbătă, pe 7 iunie, în Parcul Titan. ASPA organizează un nou târg de adopții, în cadrul Hello Doggie Festival. Evenimentul are loc pe Insula Câinilor din parcul Titan, între orele 10:00 – 17:00. Cățeii sunt deparazitați, vaccinați, microcipați și sterilizați, dacă au vârsta potrivită.