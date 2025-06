Centrul Național al Dansului își încheie stagiunea cu programe speciale

15:30

Temperaturile rămân ridicate, la București. Capitala rămâne sub cod galben de caniculă și vineri, 6 iunie. Alertă este valabilă în intervalul 12:00‑21:00. În acest interval, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat. În Banat, Crișana, Maramureș, jumătatea nord-vestică a Transilvaniei și în jumătatea sudică a Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de […] The post METEO | Capitala rămâne sub cod galben de caniculă și vineri, 6 iunie. Și la sfârșitul săptămânii vremea va fi deosebit de caldă appeared first on Buletin de București.