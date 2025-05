Trei linii STB circulă pe trasee modificate, în weekend, pentru „Festival de bine”

15:00

Capitala este sub atenționare cod galben de vânt, până în această seară, la ora 21:00. Meteorologii anunță intensificări de vânt, de până la 50… 70 km/h. Este cod galben, în toată țara. În intervalul menționat, în toată țara, vor fi intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze în general de 50…70 km/h, iar la altitudini […]