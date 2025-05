Intrarea din Parcul Drumul Taberei, parţial restricţionată. Au început pregătirile pentru West Side Flower Fest

09:40

Din declaraţia de avere a lui Adrian Vigheciu reiese că acesta a ridicat peste 10.000 de lei pe lună de la Asociația de Gestionare Integrată a Deşeurilor Ilfov. În actul completat în februarie 2025 nu are trecut salariul de viceprimar (abia preluase funcţia). În schimb, menţionează patru locuinţe – trei apartamente şi o garsonieră. De […]