VIDEO | A început testarea iluminatului public pe lotul din Autostrada Bucureștiului care va fi gata în iunie

05:40

Lucrările de refacere a planșeului de la Unirii ar putea începe în cel mult 10 zile, potrivit unor surse G4Media implicate în proiect. Inițial, lucrările erau planificate să înceapă în Parcul Unirii, însă primele intervenții ar putea avea loc în Etapa a 2a, în zona Hanul lui Manuc. Aceasta are un impact mai mare asupra […] The post Planșeul Unirii | Lucrările ar putea începe în 10 zile, în zona Hanul lui Manuc appeared first on Buletin de București.