Pleacă ploile. Cum va fi vremea de luni. Maxime de până la 32 de grade în București

13:00

Evenimentul sportiv „Yolo Jersey” deviază nouă de linii de transport public din Capitală în cursul zilei de sâmbătă, 31 mai. Vor fi impuse și restricții de circulație. Restricțiile vor viza traficul rutier pe traseul de alergare: Bd. Mircea Vodă (în zona parcării Bibliotecii Naționale), Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, cu întoarcere înainte de giratoriu (cu afectarea a două […] The post Evenimentul „Yolo Jersey” modifică traseele a nouă linii de transport public, pe 31 mai appeared first on Buletin de București.